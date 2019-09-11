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"Люблячі погляди": Потап показав "велику і маленьку мімішку" Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.09.2019 - 18:56
"Люблячі погляди": Потап показав "велику і маленьку мімішку" Каменських
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Репер замилував підписом до нового фото

Потап і Настя Каменських намагаються надовго не розлучатися – вони разом встають рано вранці, щоб відправитися на тренування, виступають на збірних концертах і з задоволенням проводять час у своєму заміському будинку. До речі, репер "заразив" дружину любовью до баскетболу – співачка встигла навіть встановити особистий рекорд. Поруч з Настею, за спостереженнями шанувальників, Потап схуд і помолодшав, а на зспільних фото виглядає щасливим і романтичним.

Так, на свіжому знімку в Instagram репер стоїть поруч з приватним будинком, де облаштувався з коханою дружиною. Поруч з ним – чотирилапий домашній улюбленець зіркової сім'ї породи бішон. Артистка обожнюємо свого вихованця, який будить її вранці і буквально не злазить з рук. Потап позує на тлі оповитої виноградом стіни. Він одягнений у стильну куртку мигдалевого відтінку, білу футболку із кумедним монохромним принтом, чорні джинси по фігурі і зручні кеди.

"Велика і мала мімішки", - підписав кадр продюсер. Шанувальники пари відразу ж припустили, що автором фото є Настя.

&quot;Люблячі погляди&quot;: Потап показав &quot;велику і маленьку мімішку&quot; Каменських

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фани зірок погодилися, що компанія на фото дійсно виглядає мило і зворушливо.

  • Так вже точно – мімішки
  • МимиМишка-Потап
  • Дуже мила фотографія - це правда
  • Милі
  • Люблячі погляди
  • Милі друзі
  • Вау, яка гарна фотка
  • Настя зламала інсту Потапа
  • У вас такий будинок гарний, чудовий стиль. Бажаю вам з Настею чудес і більше (вже незабаром)
  • Такий великий Потап і маленька красуня мімішка
  • Справді, тут ви дуже мімімішні

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських захоплено розповіли про незвичайне тренування більше схоже на вечірку.

"Мотивуєш": спортивна Настя Каменських похвалилася досягненнями за літо "Перестав міркувати": Потап з Каменських поскаржився на ранкові тренування (відео)
Новини України Настя КаменськихПотап
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