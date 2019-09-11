"Люблячі погляди": Потап показав "велику і маленьку мімішку" Каменських

Репер замилував підписом до нового фото
Потап і Настя Каменських намагаються надовго не розлучатися – вони разом встають рано вранці, щоб відправитися на тренування, виступають на збірних концертах і з задоволенням проводять час у своєму заміському будинку. До речі, репер "заразив" дружину любовью до баскетболу – співачка встигла навіть встановити особистий рекорд. Поруч з Настею, за спостереженнями шанувальників, Потап схуд і помолодшав, а на зспільних фото виглядає щасливим і романтичним.
Так, на свіжому знімку в Instagram репер стоїть поруч з приватним будинком, де облаштувався з коханою дружиною. Поруч з ним – чотирилапий домашній улюбленець зіркової сім'ї породи бішон. Артистка обожнюємо свого вихованця, який будить її вранці і буквально не злазить з рук. Потап позує на тлі оповитої виноградом стіни. Він одягнений у стильну куртку мигдалевого відтінку, білу футболку із кумедним монохромним принтом, чорні джинси по фігурі і зручні кеди.
"Велика і мала мімішки", - підписав кадр продюсер. Шанувальники пари відразу ж припустили, що автором фото є Настя.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фани зірок погодилися, що компанія на фото дійсно виглядає мило і зворушливо.
Скріншот коментарів
Раніше Потап і Настя Каменських захоплено розповіли про незвичайне тренування більше схоже на вечірку.