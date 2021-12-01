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На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки "Білого лотоса"

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Середа 01 грудня 2021 19:28
На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки "Білого лотоса" Александра Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Автор: Ольга Турчанікова

Після ролей в серіалах "Чому жінки вбивають" і "Білий лотос" Александра Даддаріо стала однією з найпопулярніших у світі актрис.

Кількість пропозицій по роботі збільшилася в кілька разів, як і число її фоловерів в мережі Instagram, яке сьогодні налічує близько 20 млн.

Дівчина знімається для глянцевих журналів і активно відвідує світські події, де демонструє любов до модних образів і завжди стає однією з головних героїнь стрітстайлу. Надихаємося кращими виходами Александри.

У гучному серіалі "Чому жінки вбивають" Александра зіграла стильну бісексуальну красуню Джейд.

А в "Білому лотосі" - журналістку Рейчел.

Обидві героїні запам'яталися глядачам ефектними образами і яскравими характерами.

Втілити їх Даддаріо було нескладно - у звичайному житті актриса обожнює яскраві вбрання, дружить з багатьма дизайнерами і регулярно з'являється на червоних доріжках в їх вбраннях.

Розглядаємо найстильніші виходи спокусливої брюнетки з чарівними очима.

На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки &quot;Білого лотоса&quot;

Александра Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)

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