"Любов перемагає все": зірка "ВІА Гри" розповіла про роман з Меладзе

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Преса і громадськість обрушили на співачку хвилю критики

Колишня солістка української групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва, яка стала другою дружиною знаменитого співака Валерія Меладзе, вперше поділилася подробицями про те, як починався їхній роман і що їй довелося пережити з боку громадськості і преси. За словами виконавиці, це була складна ситуація, передає "СтарХіт".

Нагадаємо, що заради Альбіни Валерій розлучився зі своєю першою дружиною Іриною, з якою прожив 25 років і виховав трьох дочок. При цьому роман з Джанабаєвою почався, ще коли співак був одружений. Саме тому на Альбіну обрушилася хвиля критики і засудження.

Її звинувачували в зруйнуванні чужої сім'ї і в бажанні побудувати особисте щастя на чиємусь горі. Сама співачка довгий час зберігала мовчання і не коментувала роман з Меладзе, з яким вони офіційно одружилися у 2014 році і зараз виховують двох дітей.

"Я вважаю, що любов перемагає все! Напевно, це дає мені сили не вступати в дискусії. Ситуація неоднозначна і складна для більшості. Напевно, тому вони мене засуджують. Я не зможу з кожним особисто поговорити, не зможу кожному особисто щось пояснити. Тому я вибрала взагалі не розмовляти про це", – підкреслила екс-солістка "ВІА Гри".

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Однак настав час, коли їй захотілося поділитися своєю історією і переживаннями.

"Прийшов момент, коли я теж готова поділитися чимось. Коли моє особисте життя не настільки вже закрите. Я вийшла з цього стану, тому готова розмовляти. Ми намагалися зберегти свій простір хоч якось! Ох, це був непростий період. За мною їздили і якось чатували. І все це, звичайно, в якийсь стан вводило, нервовий і депресивний", – розповіла Альбіна.

Нагадаємо, днями 39-річна Альбіна Джанабаєва та 53-річний Валерій Меладзе вперше вивели у світ свого молодшого сина - 4-річного Луку. Разом з малюком пара сходила на дитячу ялинку. Вони також виховують 14-річного Костянтина.

Раніше Валерій Меладзе різко відповів критикам Альбіни Джанабаєвої в мережі. Співак емоційно закликав залишити його родину в спокої. Фолловери підтримали його і Альбіну і закликали не звертати уваги на заздрісників і злі язики.

Ми також писали про те, що зоряна пара Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва дали перше спільне інтерв'ю, в якому розповіли про свої стосунки і шлюб. Співак розкрив, як їм вдається вирішувати спірні моменти в сім'ї, зазначивши, що зазвичай він першим іде на розмову.

Відео: РБК-Україна