Любов на пляжі: Брітні Спірс порадувала романтичними фото з молодим бойфрендом

Брітні Спірс порадувала новими фото зі своїм коханим Семом Асгарі. Закохана парочка вирушила на берег океану. Молоді люди насаджуються прогулянками, купанням, загоряють і просто щасливим часом, проведеним удвох. Для романтичного пляжного побачення Брітні підібрала рожевий купальник з леопардового забарвлення смугами. А її хлопець красується в шортах і білій майці.

На гарячих фото вони вкотре похвалилися своїми відмінно прокачаним тілами. З аксесуарів вони обрали класику – сонцезахисні окуляри, співачка також не обійшлася навіть на пляжі без чокера. Також обидва приміряли захисні маски. Парочка зробила декілька селфі в них, подаючи гарний приклад шанувальникам. Але в той же час багато з них зазначили, що маски на пляжі виглядають дещо безглуздо. Фото співачка підписала коротко і ємко: «Все, що тобі потрібно – це любов і пляж». Бойфренд дівчини, який, нагадаємо, набагато молодший за неї, також запостив ці фото собі на сторінку. «Як щодо пляжу, який змушує нас забути про все?», – написав він.

Співачка порадувала шанувальників романтикою (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники, як зазвичай, буквально засипали сторінку Спірс коментарями. Багато відзначили струнке тіло зірки. Також назвали пару просто ідеальною. Були і ті, хто вкотре висловив зірці свою безмежну любов.

Ти – причина, по якій я дихаю. Ти даєш мені життя, королева

Якщо ви спите в одному ліжку, немає причини вдягати маски на пляжі

Королева бути розумною і надягати маску

Бріт, нанеси сонцезахисний крем, я хвилююся за тебе

Барбі і Кен

Малюки, ви такі милі

Ви такі милі і прикольні

Королева пляжу, моря, піску і хвиль!

Королева бікіні

Найкраща пара назавжди

Буквально моя улюблена пара

Закохані пташки

Я думаю, тобі буде ок без маски на пляжі

Сподіваюся, ти щаслива, красуня! Ти заслуговуєш на те, щоб бути щасливою

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, пара почала зустрічатися кілька років тому, після спільної роботи над кліпом співачки. Сем грав у ньому роль фатального спокусника, навколо якого крутиться маса красунь. Зрозуміло, Брітні перемогла всіх. Незабаром відносини з екранних перейшли у формат реальних. За словами знайомих співачки, жоден з її попередніх чоловіків не був настільки гідним супутником життя.