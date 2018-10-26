"Любов з першого погляду": Подкопаєва розповіла про усиновлення дитини

Фото: Лілія Подкопаєва з дітьми (колаж РБК-Україна)

Знаменита спортсменка поділилася незвичайною і зворушливою історією свого материнства

Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка зараз більше живе в США, розговорилася про своє материнство. В інтерв'ю "Гордон" мама двох дітей розповіла про те, як знайшла свого прийомного сина Вадима.

"У мене була велика програма з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ми відвідували дитячі будинки по всій Україні. Спілкувалися, намагалися зрозуміти, що необхідно зробити. Я задавала собі питання: "А от якщо б, зможу чи не зможу?.." І одного разу в донецькому дитячому будинку я побачила малюка, який своїми пальчиками зачепив мене. І це була любов з першого погляду. Складно розповідати про це, тому що кожна людина переживає по-своєму. Вадька дивився величезними очима, вчепився в мої пальці, і я знала, що нікуди без нього вже не піду. Знаєш, діти нас вибирають. Неважливо, ми біологічні батьки чи ні. Не знаю, як це відбувається. Справді, дивовижні, казкові, чарівні історії, що відбуваються в нашому житті", - поділилася знаменитість.

Фото: Лілія Подкопаєва з дітьми (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Лілія зізналася, що діти - це справжнє щастя.

"Цей хлопчик приніс в моє життя стільки радості і щастя. Ручки, які колись вчепилися в мої пальці, обнімають мене зараз. Через місяць він буде вже тінейджером, на голову вищий за мене. Підходить і каже: "Мама, я люблю тебе!" Без Вадима не було б Кароліни і навпаки. Я їм завжди кажу, що вони одне ціле. І де б вони не знаходилися, ближче їх немає нікого", - говорить вона.

Подкопаєва повідомила, що після рішення усиновити хлопчика в її житті сталося справжнє диво.

"Коли я його побачила, йому було шість місяців. Коли був суд по усиновленню – вісім місяців. Мені потрібно було довести в суді, що маляті буде зі мною краще, ніж без мене, в дитячому будинку. Мене тоді це сильно обурило. А зараз я розумію: дійсно, державний орган повинен розуміти, до кого потрапляє дитина. Житлові умови повинні відповідати визначеним стандартам. З психологом потрібно спілкуватися, тому що у мене не було ніякого материнського досвіду. А тут – надзвичайний випадок. Як себе вести, що робити? Потім сталося диво. У процесі збирання документів, а ти повинен показати довідку про стан здоров'я, про відсутність судимості тощо – я розумію, що у нас буде поповнення в сімействі. Це взагалі було..." - зазначила гімнастка.

Фото: Лілія Подкопаєва з сином (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

За її словами, перед щасливою звісткою вона пережила складний епізод свого життя.

"Цьому передувала крадіжка машини з побиттям, і лікарі сказали, що у мене не буде дітей. Було дуже боляче, страшно, прикро, соромно, що таке в наші дні відбувається. Зараз-то я розумію, що таке відбувається постійно. Кілька років тому знову машина пішла. Начебто не може такого бути, щоб у однієї людини два рази машину викрали. І сміх, і гріх. Так от, коли я зрозуміла, що буде додаток, була подвійна радість. Подвійне чудо – і подвійний страх. Дворазова мама, так? То одного, то відразу двоє!" - розповіла спортсменка.

Нагадаємо, що український бізнесмен, колишній чоловік популярної спортсменки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний потрапив у базу сайту "Миротворець" в розділ "Чистилище".

Його заарештували за підозрою у держзраді і шахрайстві.

До речі, раніше співачка і мати трьох дітей Анна Седокова відповіла на закиди в недостатній любові до своїх дітей.

Відео: РБК-Україна