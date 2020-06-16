Любов - це вибір: дівчина Остапчука поділилася пристрасним фото з ведучим

Володимир Остапчук та Христина Гірник (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Христина вважає, що не варто слухати нічиї поради і самій робити вибір

Поки розлучення телеведучого Володимира Остапчука та його новий роман продовжують активно обговорюватися в пресі та мережі, він намагається поменше реагувати на випади на свою адресу і насолоджуватися щастям з коханою - нотаріусом Христиною Горняк. Пара зустрічається вже більше півроку і нещодавно почали жити разом, чому дуже раді. На своїй сторінці в Instagram 33-річна дівчина поділилася пристрасним спільним кадром з коханим чоловіком.

На фото Володимир відображений у класичному костюмі з білою сорочкою і краваткою-метеликом, а Христина - в елегантній вечірній сукні персикового відтінку. Дівчина тулиться до обранця, поклавши руку йому на груди і прикривши очі, а той цілує її у скроню і обіймає за попу.

У підписі до публікації Горняк поміркувала про вибір і зазначила, що не варто нікого слухати і вирішувати тільки самому.

Христина Горняк завела мережа чуттєвим фото з Володимиром Остапчуком (фото: instagram.com/kristygor)

"Любов, як і кожен момент у житті - це вибір! Вибір, який ми робимо кожен ранок! Вибір, який ми робимо кожен вечір! Але, цей вибір тільки мій і тільки мені з ним йти! Тому немає сенсу слухати підказки друзів, поради «порадників», і навіть родичів! Я доросла дівчинка і можу сама зробити свій вибір Я точно знаю, як я хочу і вже точно знаю, як я не хочу!

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Знаєте є «Закон причини»? Те, що Ви маєте зараз – це результат Ваших минулих виборів і дій. Якщо Ви не хочете в майбутньому мати те, що Ви маєте сьогодні, прийміть рішення йти іншим шляхом, прийміть відповідальність за все, що відбувається у Вашому житті на себе. Згадайте, який саме вибір привели Вас до цього результату і почніть діяти по-іншому. А який ваш вибір сьогодні? Згодні з моїми словами?" - написала кохана Остапчука.

Володимир відреагував на пост коханої і зізнався їй у коханні в коментарі.

Підписники також поспішили висловити свою думку.

Красиве фото

дуже красиві

Тільки час розставить все на свої місця

100%, ви молодець, дуже здорові думки

Які ви гарні і щирі

Які красиві

повністю згодна!

шикарна пара

А ще, закон причини говорить про взаємозв'язок благих і неблагих вчинків і їх результатів. Шкода, що ви стали співучасницею творіння «добро зло».

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і зоряну хворобу.

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Автор: Lite