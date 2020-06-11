"Не побоявся": Володимир Остапчук висловився про хайпи на скандалі з розлученням і зыркову хворобу

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий розповів, чому зважився надати особисте життя розголосу

Володимир Остапчук став об'єктом пильної уваги української інтернет-громадськості після гучного скандалу з розлученням – офіційно він розірвав шлюб з екс-дружиною Оленою Войченко в березні, хоча, за словами шоумена, фактично стосунки подружжя припинилися набагато раніше. Так, ведучий в травні офіційно представив нову кохану – Христину Горняк.

В інтерв'ю виданню "Апостроф" він розповів, чому вирішив надати розголосу особисте життя, а також зробив зізнання про зіркову хворобу.

Ведучий запевняє, що не хотів привселюдно говорити про нові стосунки, тим не менш, йому довелося публічно висловитися, адже його особисте життя стало надбанням громадськості.

Володимир Остапчук зовсім недавно публічно представив нову кохану - Христину Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Наші стосунки з Оленою (колишня дружина Володимира – прим. ред.) припинилися в серпні. Інтерв'ю моєї колишньої дружини з'явилося в січні-лютому. Що відбувалося ці п'ять місяців? Чому воно не з'явилося відразу? Розумієте? Я був поставлений у такі обставини, коли я повинен був щось сказати. З'явилися звинувачення в мою сторону – я на них відповів", - пояснив шоумен.

Володимира засмутило, що в його адресу прозвучи образливі слова про те, що він "загуляв, кинув, не забезпечує дітей". "Все це неправда! І я про це сказав, нікого не ображаючи. Олена – прекрасна людина, і діти у нас чудові", - підкреслив Володимир.

Ведучий прокоментував звинувачення в тому, що він робить піар на розлучення і новий роман.

Володимир Остапчук вирішив розсекретити особисте життя, щоб поставити крапку в скандалі з розлученням (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Наші стосунки з Христиною тривають близько півроку. Звичайно, за цей час ми миготіли в "сторіс" один-одного. ... Звичайно, я міг просто написати пост в Інстаграмі, але я пішов на неприємну розмову з Катрею (Ктерина Осадча та програма "Світське життя" - прим. ред.), щоб всі питання, які є у публіки, були зняті. Не побоявся і прийшов. І Христина молодець, що прийшла, їй взагалі це не потрібно", - пояснив свою позицію і ведучий відповів, що такий вчинок був продиктований необхідністю поставити крапку в питанні його особистого життя і до хайпу ці дії відношення не мають.

Також він пояснив, чому досить різко відповідав деяким користувачам мережі на звинувачення і образливу критику в соцмережах. Володимир зазначив, що не зміг впоратися з собою, коли питання торкнулося його близьких людей.

"Я тоді зайшов до цієї людини в "лічку" і сказав, що якщо вона ще хоч одне слово скаже, я її знайду... І мене смішать потім відповіді на кшталт: "Навіщо ви мене ображаєте? Я ж жінка, а ви - публічна людина". Тобто це не дає мені права сказати правду, захистити себе і своїх рідних?!" - обурився він.

Володимир Остапчук визнає, що зірвався на передплатників з-за різких висловлюваннях про його близьких (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім того, Володимир заявив, що відчув на собі " зірковухворобу", але сталося це після "Євробачення 2017", де він був ведучим – шоумен зіткнувся з деякими проявами "зірковості". "Тоді мій продюсер Сергій Перман швиденько поставив мене на місце.... Він прийшов і сказав мені: "Вова, попустись". Я завжди сприймаю і прислухаюся до обґрунтованої критики. Ми поговорили, я все почув і зрозумів", - згадує шоумен.

Нагадаємо, що раніше колишня дружина Володимира Остапчука висловилася про його регулярні зради.

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Автор: Lite