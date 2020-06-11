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"Не побоявся": Володимир Остапчук висловився про хайпи на скандалі з розлученням і зыркову хворобу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2020 - 16:35
"Не побоявся": Володимир Остапчук висловився про хайпи на скандалі з розлученням і зыркову хворобу
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий розповів, чому зважився надати особисте життя розголосу

Володимир Остапчук став об'єктом пильної уваги української інтернет-громадськості після гучного скандалу з розлученням – офіційно він розірвав шлюб з екс-дружиною Оленою Войченко в березні, хоча, за словами шоумена, фактично стосунки подружжя припинилися набагато раніше. Так, ведучий в травні офіційно представив нову кохану – Христину Горняк.

В інтерв'ю виданню "Апостроф" він розповів, чому вирішив надати розголосу особисте життя, а також зробив зізнання про зіркову хворобу.

Ведучий запевняє, що не хотів привселюдно говорити про нові стосунки, тим не менш, йому довелося публічно висловитися, адже його особисте життя стало надбанням громадськості.

&quot;Не побоявся&quot;: Володимир Остапчук висловився про хайпи на скандалі з розлученням і зыркову хворобу

Володимир Остапчук зовсім недавно публічно представив нову кохану - Христину Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Наші стосунки з Оленою (колишня дружина Володимира – прим. ред.) припинилися в серпні. Інтерв'ю моєї колишньої дружини з'явилося в січні-лютому. Що відбувалося ці п'ять місяців? Чому воно не з'явилося відразу? Розумієте? Я був поставлений у такі обставини, коли я повинен був щось сказати. З'явилися звинувачення в мою сторону – я на них відповів", - пояснив шоумен.

Володимира засмутило, що в його адресу прозвучи образливі слова про те, що він "загуляв, кинув, не забезпечує дітей". "Все це неправда! І я про це сказав, нікого не ображаючи. Олена – прекрасна людина, і діти у нас чудові", - підкреслив Володимир.

Ведучий прокоментував звинувачення в тому, що він робить піар на розлучення і новий роман.

&quot;Не побоявся&quot;: Володимир Остапчук висловився про хайпи на скандалі з розлученням і зыркову хворобу

Володимир Остапчук вирішив розсекретити особисте життя, щоб поставити крапку в скандалі з розлученням (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Наші стосунки з Христиною тривають близько півроку. Звичайно, за цей час ми миготіли в "сторіс" один-одного. ... Звичайно, я міг просто написати пост в Інстаграмі, але я пішов на неприємну розмову з Катрею (Ктерина Осадча та програма "Світське життя" - прим. ред.), щоб всі питання, які є у публіки, були зняті. Не побоявся і прийшов. І Христина молодець, що прийшла, їй взагалі це не потрібно", - пояснив свою позицію і ведучий відповів, що такий вчинок був продиктований необхідністю поставити крапку в питанні його особистого життя і до хайпу ці дії відношення не мають.

Також він пояснив, чому досить різко відповідав деяким користувачам мережі на звинувачення і образливу критику в соцмережах. Володимир зазначив, що не зміг впоратися з собою, коли питання торкнулося його близьких людей.

"Я тоді зайшов до цієї людини в "лічку" і сказав, що якщо вона ще хоч одне слово скаже, я її знайду... І мене смішать потім відповіді на кшталт: "Навіщо ви мене ображаєте? Я ж жінка, а ви - публічна людина". Тобто це не дає мені права сказати правду, захистити себе і своїх рідних?!" - обурився він.

&quot;Не побоявся&quot;: Володимир Остапчук висловився про хайпи на скандалі з розлученням і зыркову хворобу

Володимир Остапчук визнає, що зірвався на передплатників з-за різких висловлюваннях про його близьких (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім того, Володимир заявив, що відчув на собі " зірковухворобу", але сталося це після "Євробачення 2017", де він був ведучим – шоумен зіткнувся з деякими проявами "зірковості". "Тоді мій продюсер Сергій Перман швиденько поставив мене на місце.... Він прийшов і сказав мені: "Вова, попустись". Я завжди сприймаю і прислухаюся до обґрунтованої критики. Ми поговорили, я все почув і зрозумів", - згадує шоумен.

Нагадаємо, що раніше колишня дружина Володимира Остапчука висловилася про його регулярні зради.

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Автор: Lite

Теги Новини України Володимир Остапчук
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