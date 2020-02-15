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Любов — це магія: Дмитро Комаров подарував дружині романтичну поїздку в Стамбул

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2020 - 09:52
Любов — це магія: Дмитро Комаров подарував дружині романтичну поїздку в Стамбул
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: прес-служба 1+1)

Телеведучий привітав усіх зі святом і поміркував про кохання

Ведучий популярної програми «Світ навиворіт» на «1+1», відомий український мандрівник Дмитро Комаров довгий час залишався завидним холостяком, проте минулого літа нарешті одружився - обраницею шоумена стала модель і ведуча Олександра Кучеренко. Незважаючи на тривалі розлуки у зв'язку з роботою Дмитра, він зізнається, що майже не ревнує молоду дружину, а ще обожнює влаштовувати їй поїздки-сюрпризи. Так, на День святого Валентина він відвіз кохану до Стамбула - причому вона дізналася про це тільки в аеропорту.

На своїй сторінці в Instagram Комаров опублікував романтичний знімок в обнімку з Кучеренко на березі Босфору. Ведучий вибрав для поїздки жовтий светр і темно-синє пальто, а Саша віддала перевагу червоному пуловеру і шкіряній куртці, доповнивши образ шкіряного кепкою.

Любов — це магія: Дмитро Комаров подарував дружині романтичну поїздку в Стамбул

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/komarovmir)

Дмитро побажав всім знайти свою любов і розповів, як влаштував сюрприз коханій.

"З днем кохання, друзі! Бережіть її, тримайте міцно і дорожіть. А якщо ще не зустріли - навіть не сумнівайтеся, що ваша любов вже чекає на вас, і в потрібний час, в потрібному місці, незалежно від вашого бажання, прагнення і настрою - ви обов'язково зустрінетеся. Я вірю, що знайти супутника життя - це доля. І вона так круто все заплітає, що вже зустрівши кохання і озираючись назад, розумієш, як доля попрацювала, направляючи тебе до цієї зустрічі, підлаштовуючи обставини. Прибрати всього лише одну дрібну деталь з низки подій, що передують знайомству - і воно могло б не відбутися, люди цілком могли б ніколи не зустрітися. Але любов - це магія. Ми не можемо на неї впливати. Ми не в силах нею керувати. Вона просто приходить, коли настає час, і нас з вами не питає. Бажаю любові. Кожному з вас. У самому широкому розумінні. Нехай любов присутня у всьому, що відбувається у вашому житті. І все буде добре.

Ми з @aakucherenko в Стамбулі, прилетіли на вихідні (мій подарунок дружині, Саша тільки в аеропорту дізналася, куди ми летимо). І звідси надсилаємо вам промінчики любові і добра", - написав Комарів.

Шанувальники подякували йому за правильні слова і залишили милій парі багато теплих слів.

  • Правильні слова, любові і добра Дмитро, вам і вашим близьким!
  • Дякую за такі теплі слова
  • Діма, дякую за теплі слова. Щастя вам, взаєморозуміння і всього самого найкращого
  • Як чітко все сказано
  • Два курносика!
  • Прекрасна пара. Любові і розуміння вам. Будьте щасливі
  • Ви прекрасна пара! Любові вам!
  • Які ж ви гарні і щасливі. Очі просто світяться від щастя. Бажаю Вам, щоб цей вогник ніколи не зникав, а любов ставала все міцніше. З святами
  • Дмитро, Ви чудова пара! Щастя Вам безмежно го!
  • Діма , всього найкращого . Тепла , любові відповідь і щастя .
  • Які ви чудові

Любов — це магія: Дмитро Комаров подарував дружині романтичну поїздку в Стамбул

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.

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