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"Люблю тебе": Джамала поділилася забавною фотосесією зі старшою сестрою


Співачка запропонувала прослухати зворушливу композицію, присвячену сестрі

12 февраля получился своеобразным "Днем семьи" для украинской исполнительницы. Так, именно в этот день мама Джамалы — Галина Михайловна — празднует свой день рождения. На своей instagram-страничке Джа очень трогательно поздравила маму и подчеркнула, что она — лучший друг.

Также Джамала поделилась серией забавных фотографий со своей старшей сестрой Эвелиной. На фото девушки обнимают друг друга и счастливо улыбаются в камеру. "Я люблю тебя" — подписала снимки Джамала.

 

Джамала с сестрой Эвелиной (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, певица предложила поклонникам прослушать ее трек "Sister's lullaby", который как раз посвящен любимой сестре. Песня была представлена еще в 2015 году.

"Я люблю тебя, моя сестра. Это больше, чем настоящая любовь. Я люблю тебя, моя сестра. Это больше, чем небо над головой", — поется в трогательной композиции.

Jamala - Sister's lullaby

Джамала со старшей сестрой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, на данный момент Джамала строго и справедливо судит в Нацотборе на Евровидение 2019 (второй полуфинал состоится уже 16 февраля). По результатам первого полуфинала певица успела назвать своего фаворита.

Также отметим, до этого Джамала очаровала сеть экстравагантным трендовым look'ом.

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