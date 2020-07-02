Люблю тебе більше життя: MONATIK зворушливо привітав дружину з річницею весілля

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Подружжя відсвяткувало "дерев'яне" весілля

Український мультиартист Дмитро Монатік воліє не виставляти напоказ своє особисте життя - так, оюличчя його двох синів шанувальники досі не бачили. Лише нещодавно він трохи розповів про своє весілля з дружиною Іриною - як виявилося, вона було дуже простим і скромним, пара розписалася і посиділа в ресторані лише удвох. А 1 липня у них був ювілей подружнього життя - так зване "дерев'яне" весілля, п'ять років у шлюбі.

У річницю весілля Дмитро та Ірина привітали один одного в соцмережах, залишивши зворушливі послання. Пара опублікувала в Instagram фотографії з фігурками - міні-копіями їх самих, які їм подарували на річницю.

"Сьогодні V років нашому законному союзу з моєю чудовою I. V., а вже незаконному скільки... Як і в перший день дивимося вгору, мріємо ще потужніше... як і в перший день люблю тебе більше життя, моя Ірина. Як і в перший день, дякую за ці почуття, емоції і крила! А за пацанів, наших, обожнюю і фанатію", - душевно написав MONATIK.

Дмитро Монатік з дружиною Іриною показали подарунок на 5-у річницю весілля (фото: instagram.com/monatik_official)

Дружина музиканта також не стала стримувати емоцій у цей день.

"Люблю тебе, чоловік моєї мрії, мій найкращий друг та найкращий тато. Мрію зустріти діамантове весілля разом. Дерев'яне вже позаду", - зізналася Ірина.

Розчулені шанувальники засипали пару привітаннями і душевними побажаннями у коментарях.

Щирі вітання! Нехай Ваша любов буде як #вічність! Ви - світлі, щирі і неземні люди!

Яка я щаслива за вас

Щиро вітаємо і бажаємо міцного і вірного союзу

Ви неймовірні

Обожнюю вас

Вітаю

Які слова

Нереально красива сім'я у вас

Найкращі і найщиріші вітання!!!

Боже мій,яка любов!..Скільки прекрасних пісень народилося у вашій душі ,Діма,завдяки їй і скільки ще народиться!Шалено щаслива за вас!Вітаю!!!!!!!

Надихайте, любіть, мрійте!

Скріншот коментарів

Відзначимо, що Дмитро та Ірина разом уже майже десять років. Подружжя виховує двох синів — Платона і Данила.

Дмитро Монатік з дружиною Іриною виховують двох синів (фото: instagram.com/monatik_official)

Раніше дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу ніжними фото співака з синами.

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Автор: Lite