Люблю тебе більше життя: MONATIK зворушливо привітав дружину з річницею весілля

Подружжя відсвяткувало "дерев'яне" весілля
Український мультиартист Дмитро Монатік воліє не виставляти напоказ своє особисте життя - так, оюличчя його двох синів шанувальники досі не бачили. Лише нещодавно він трохи розповів про своє весілля з дружиною Іриною - як виявилося, вона було дуже простим і скромним, пара розписалася і посиділа в ресторані лише удвох. А 1 липня у них був ювілей подружнього життя - так зване "дерев'яне" весілля, п'ять років у шлюбі.
У річницю весілля Дмитро та Ірина привітали один одного в соцмережах, залишивши зворушливі послання. Пара опублікувала в Instagram фотографії з фігурками - міні-копіями їх самих, які їм подарували на річницю.
"Сьогодні V років нашому законному союзу з моєю чудовою I. V., а вже незаконному скільки... Як і в перший день дивимося вгору, мріємо ще потужніше... як і в перший день люблю тебе більше життя, моя Ірина. Як і в перший день, дякую за ці почуття, емоції і крила! А за пацанів, наших, обожнюю і фанатію", - душевно написав MONATIK.
Дмитро Монатік з дружиною Іриною показали подарунок на 5-у річницю весілля (фото: instagram.com/monatik_official)
Дружина музиканта також не стала стримувати емоцій у цей день.
"Люблю тебе, чоловік моєї мрії, мій найкращий друг та найкращий тато. Мрію зустріти діамантове весілля разом. Дерев'яне вже позаду", - зізналася Ірина.
Розчулені шанувальники засипали пару привітаннями і душевними побажаннями у коментарях.
Скріншот коментарів
Відзначимо, що Дмитро та Ірина разом уже майже десять років. Подружжя виховує двох синів — Платона і Данила.
Дмитро Монатік з дружиною Іриною виховують двох синів (фото: instagram.com/monatik_official)
Раніше дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу ніжними фото співака з синами.
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Автор: Lite