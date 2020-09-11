Люблю бути собою: Ольга Фреймут відреагувала на критику своєї зовнішності

38-річна телеведуча заявила, що не хоче нікому догоджати
Українська телеведуча та учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут, яка нещодавно вилікувалася від коронавіруса, публічно звернулася до людей, які критикують її зовнішній вигляд в мережі. 38-річна зірка зізналася, що отримує чимало негативних коментарів про свою фігуру і обличчя, однак вона задоволена собою і не збирається змінюватися.
Про це Фреймут написала на своїй сторінці в Facebook, супроводивши пост ніжним знімком, на якому позує в блакитній об'ємній сукні, з легко закрученим волоссям і стриманим макіяжем і з чашкою кави в руках.
Ольга Фреймут зачарувала ніжним фото в блакитній сукні (фото: instagram.com/freimutolia)
За словами Ольги, зараз дуже не вистачає натуральності.
"Ви радите мені поправитися, помолодшати, виспатися, маму поняньчити діток. Я вас чую — і задумуюся. А навіщо? Я так люблю бути собою: хай втомленою від недоспаних ночей; з павутинкою під очима (дівчата, хлопці, мені 38). Так, старість легко можна відкликати ботоксом; але мені не хочеться догоджати нікому, навіть вам, яких так сильно люблю. Пропоную триматися справжності. Бо на штучність останнім часом інфляція...", – відверто написала ведуча і мама трьох дітей.
Підписники підтримали Фреймут і залишили їй багато слів підтримки, закликаючи не звертати уваги на недоброзичливців.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, зухвалу Ольгу Фреймут в екстраміні на Танцях з зірками 2020 порівняли з Поляковою.
Також Ольга Фреймут розповіла, як поборола COVID-19 - ведуча назвала хворобу "підступною заразою, яка має багато облич" і описала симптоми.