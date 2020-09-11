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Люблю бути собою: Ольга Фреймут відреагувала на критику своєї зовнішності

П'ятниця 11 вересня 2020 11:32
Люблю бути собою: Ольга Фреймут відреагувала на критику своєї зовнішності
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

38-річна телеведуча заявила, що не хоче нікому догоджати

Українська телеведуча та учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут, яка нещодавно вилікувалася від коронавіруса, публічно звернулася до людей, які критикують її зовнішній вигляд в мережі. 38-річна зірка зізналася, що отримує чимало негативних коментарів про свою фігуру і обличчя, однак вона задоволена собою і не збирається змінюватися.

Про це Фреймут написала на своїй сторінці в Facebook, супроводивши пост ніжним знімком, на якому позує в блакитній об'ємній сукні, з легко закрученим волоссям і стриманим макіяжем і з чашкою кави в руках.

Люблю бути собою: Ольга Фреймут відреагувала на критику своєї зовнішності

Ольга Фреймут зачарувала ніжним фото в блакитній сукні (фото: instagram.com/freimutolia)

За словами Ольги, зараз дуже не вистачає натуральності.

"Ви радите мені поправитися, помолодшати, виспатися, маму поняньчити діток. Я вас чую — і задумуюся. А навіщо? Я так люблю бути собою: хай втомленою від недоспаних ночей; з павутинкою під очима (дівчата, хлопці, мені 38). Так, старість легко можна відкликати ботоксом; але мені не хочеться догоджати нікому, навіть вам, яких так сильно люблю. Пропоную триматися справжності. Бо на штучність останнім часом інфляція...", – відверто написала ведуча і мама трьох дітей.

Підписники підтримали Фреймут і залишили їй багато слів підтримки, закликаючи не звертати уваги на недоброзичливців.

  • Оля ти супер! Надихаєш! Я не розумію тих що тебе критикують, певно від зависті ! Виглядаєш супер!
  • Олю, щиро захоплююся. Адже, так як і ви приймаю свої гарні роки.Жінка, яка любити себе - приймає всеціло. Залишайтеся завше собою, ви чарівна!
  • Олю, Ви прекрасна! Натуральність і справжність завжди в тренді! Залишайтеся собою, головне що б Вам було комфортно...
  • Олічка, то від заздрощів. Ви маєте чудовий вигляд
  • Навіщо поправити те, що і так прекрасне. Оля -ві НЕПЕРЕВЕРШЕНІ.
  • Ви чудово виглядаєте ,Оля ! Захоплююся Вами ! Ви сильна жінка ,але в теж час м'які і жіночна !
  • Оля,ви чудові,маєте прекрасний вигляд,на всі . нікого не слухайте,тільки своє серце
  • Я не бачу ваших недоспаних ночей чи перевтоми.Ви виглядаєте на всі сто.гарна жіночка.
  • Ви молода і гарна.Залишайтесь собою.Здоровя Вам бажаю.
  • Оля в своєму реппертуаре, всіх ласкаво і ніжно послала "на фіг"
  • Королева. Дуже гарно виглядаєте

Люблю бути собою: Ольга Фреймут відреагувала на критику своєї зовнішності

Скріншот коментарів

Нагадаємо, зухвалу Ольгу Фреймут в екстраміні на Танцях з зірками 2020 порівняли з Поляковою.

Також Ольга Фреймут розповіла, як поборола COVID-19 - ведуча назвала хворобу "підступною заразою, яка має багато облич" і описала симптоми.

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