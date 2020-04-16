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Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену "сцену"

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 16:51
Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену "сцену"
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, Леся сама виконала пісню до програми "ЛеМаршрутка"

16 березня світ відзначає День голоса. Найголосистіші зірки Нового каналу (Леся Нікітюк, Володимир Жогло, Макс Узол) розповіли, де і як вони люблять тренувати вокал.

Леся співає в машині

Леся Нікітюк вже не раз говорила про те, що любить співати. Ведуча Нового каналу випустила власний хіт «Ями», а на карантині активно співає караоке.

– Я люблю розспівуватися всюди, – каже Нікітюк. – Особливо в машині. Під час карантину виїжджаю в магазин по продукти, просто їду і співаю. З викладачами вокалом не займаюся. У мене вдома співають мама, тітка, співала бабуся. Тому ми всі такі співаючі (усміхається). Під час застіль виконуємо «Цвіте терен», колядки.

«Вар'яти» співають по дві години

Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену &quot;сцену&quot;

Володимир Жогло

Артист «Вар`яти-шоу» Володимир Жогло нерідко співає на сцені під час концертів. А за столом, за його словами, він більше любить слухати, як це робить його мама.

– За столом я завжди співаю народні пісні. Взагалі, наш колектив любить співати, – ділиться Жогло. – На внутрішніх «вар'ятівськіх» корпоративах частенько кличемо троїстих музик і можемо співати з ними дві-три години, не повторюючи пісень. А за сімейним столом обожнюю спів мами, тому що вона співає, як ангел! І ще люблю слухати професіоналів в цій справі.

Макс Узол виявився оперним співаком

Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену &quot;сцену&quot;

Макс Узол

Ведучий тревел-реаліті Нового каналу «У кого більше?» Максим Узол, як виявилося, може виконувати оперні арії!

– Я більше люблю бринькати на гітарі і співати рок-хіти 90-х у компанії, – розповідає Максим. – Коли сидимо з друзями біля річки або на лавочці. До речі, я колись співав оперу! Було таке. «О соле міо», арії з Наталки Полтавки. Тоді три місяці готувався до концерту, тренувався, не їв насіння і не пив колу. А коли вийшов на сцену і заспівав – всім було пофіг на техніку. Тому більше не співав. Оперу в нас, на жаль, не цінують. Зате опера розвинула легені – я повітряну кульку надуваю за один вдих!

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