"Люблю красиві жіночі тіла": дружина Миколи Тищенка здивувала несподіваним визнанням

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Барановська також ще раз блиснула ефектним образом в розкішній сукні

Барановська Алла вирішила оригінальним образом поскаржитися багатотисячній армії підписників на... нові алгоритми мережі instagram. Дружина Миколи Тищенка зробила це майстерно: і поскаржилася, і мотивувала заходити на свою сторінку, ще й розкішний образ з минулої столичної вечірки показала.

Так, на своїй instagram-сторінці Барановська опублікувала коротке відео, в якому блогер плавною ходою крокує в чудовій вечірній сукні. На дружині українського ресторатора – вечірнє об'ємне плаття кольору фуксії. З пишною спідницею і таким же пишним верхом, а також зі шлейфом. Зазначимо, що в такому образі Барановська блищала під час столичної вечірки "Бал квітів", яка завершилася ще 15 травня. Але ж ніколи не пізно показувати все нові і нові деталі свого яскравого образу.

"На зустріч всім труднощам і випробуванням мене навчили йти красиво", - підписала відео Барановська.

Відео: instagram.com/allabonya

Однак примітна друга частина звернення Алли до підписників:

"Ех, як повернутися в головну стрічку? Хтось ще бачить мої фотки через тиждень паузи в нових алгоритмах? Кажуть, що тепер сісі і попи не будуть в актуальному... Мені сумно, я люблю красиві жіночі тіла і естетичні кадри", - зазначила Барановська.

Прихильники Алли також поспішили залишити свої коментарі під її новим відео:

"Як так, попи і сісі не будуть в актуальному? А що тоді актуальне?))"

"Алло, якщо довго не з'являєтеся в стрічці, переходжу сама на сторінку)"

"Ві приклад сильної, цілеспрямованої дівчини і в той же час красивої!"

"Ви дуже красива і цікава, от розумію Миколу на всі 100%!"

"Чудова! Ви взагалі зникли з стрічки. Сподіваюся, повернетеся знову до нас)"

"Обожнюю жіночі тіла. Естетика, мотивація і насолода!! "Голе" тіло можна по-різному подавати, і не вульгарно теж!"

Також пропонуємо ще раз ближче розглянути шикарний образ Барановської для вечірки "Бал квітів".

Алла Барановська в платті кольору фуксії (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка блиснула витонченою фігурою в сукні Dolce & Gabbana. Зазначимо, що ресторатор відсвяткував свій день народження кілька разів у різних ресторанах.

А до цього Барановська Алла відсвяткувала день народження Миколи Тищенка в напівпрозорому вбранні.