"Люблю його": Наталія Могилевська в обіймах чоловіка розбурхала зізнанням

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка влаштувала цілу фотосесію разом з молодим чоловіком

Популярна співачка Наталя Могилевська звикла досягати поставлених цілей. В ній стільки енергії, творчого запалу та ентузіазму, що будь-яку справа, за яку береться зірка, автоматично стає успішною. Щоправда, з такою рішучістю і щільним графіком артистці довелося відсунути особисте життя на другий план. Вона зізналася, що її робота стала причиною краху серйозних стосунків з чоловіками. Зірка намагається умовчувати про свої романи, тому кожна її поява з чоловіком, а особливо якщо вона проявляє до нього знаки уваги, має ефект вибуху бомби і провокує масу чуток. В Instagram знаменитість опублікувала цілу серію знімків з молодим чоловіком і навіть зізналася йому в любові.

Наталя позувала в обнімку з усміхненим стильним чоловіком і не могла відірвати від нього погляд. Він пригорнув співачку за талію, а вона поклала руку йому на груди. Зірка одягнена в чорний лаковий плащ, під яким видно прозоре вбрання з мереживом.

"Знайомтеся: Поль! Я його люблю. Він прекрасний музикант", - коротко представила вона шанувальникам молоду людину, правда, додала хештег "не коханець".

Фото: Наталія Могилевська і музикант Поль Солонар (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталі стали гадати, що ж пов'язує її з ефектним чоловіком на фото? Одні почали радіти за артистку і зазначили, що співачка і музикант – прекрасна пара, а інші ж вирішили, що артистку і Поля не пов'язує нічого, крім ділових відносин.

Фото: Наталія Могилевська і музикант Поль Солонар (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Клас! Наталі, ми за вас! Щастя вам!" "Щастя в очах", "Думаю, не більше ніж "прекрасний музикант", але ніяк не пара мудрої жінки", "Щикарна пара ви!", "Дуже добре виглядаєте!", "Наталочко, бажаю вам щастя, любові! Ви як ніхто його заслуговуєте! Красуня, талант!", "Ви обоє дуже схожі", "Наталка ясно ж написала, що це улюблений музикант. А ті вже трохи з весіллям не вітають", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська в шкіряному нарде не на жарт стурбувала мережу.

Раніше Наталія Могилевська відірвалася на вечірці на честь відкриття одного з київських закладів і навіть встала за діджейський пульт.