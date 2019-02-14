"Любіть себе": пікантне фото 18-річної Полякової викликало фурор в мережі

Співачка оригінальним способом привітала шанувальників з Днем святого Валентина

Известная певица и актриса, "Королева ночи" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая рассорила сеть провокационным вопросом, решила оригинально поздравить своих фанов с Днем всех влюбленных. 14 февраля она опубликовала на своей странице в Instagram весьма откровенное фото, на котором ей 18 лет.

На снимке юная Оля позирует у стены в одном лишнем белье, при этом она повернулась боком к камере, демонстрируя свою аппетитную попу, и соблазнительно выгнула спину.

"Если бы в мои 18 был Инстаграм я была бы его звездой! С днем влюбленных)) любите себя, эта любовь всегда взаимна. мне здесь 18...)" - подписала публикацию артистка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пикантный кадр вызвал настоящий фурор в сети и тут же набрал множество комментариев. Причем самых разных - кто-то восхищается красотой Поляковой и уверяет, что она ничуть не изменилась и по-прежнему потрясающе выглядит, другие же возмущаются "развратному" фото и стыдят артистку.

"Нічого нe змінилось. дe ви ховаєтe машину часу?", "Какая попа....)) сейчас даже лучше", "Вас украли бы в Голливуд", "Королева и в 18 была. И Вас Олечка с днем влюбленных!", "И сейчас формы неплохи", "Богиня", "Вы и так звезда!!!", "Вы шикарная). А вот девочки которые пишут гадости, ни в 18 ни сейчас не имели такой фигуры. Вот и бесяца)", "По-моему вы ни капли не изменились", "Гарна попа, чого не показати", - пишут подписчики, которым понравилось фото.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

"Смешная Колхозная поза и фотография, человека нету одна попа", "Все понятно, не менялся вес с тех пор и мозги! Браво! Это огромное достижение!!! С чем я вас и поздравляю!", "На что смотреть...", "Быть звездой это показывать оголенные попы???", "А краме ЖОПЫ в день влюбленных больше не чего показать?", "Такой оголенности в соц.сетях хватает и без вас", - выражают свое мнение недовольные пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что сама знаменитость явно забавляется, читая комментарии к посту, о чем она сама и сообщила. Оля также с юмором отвечает некоторым хейтерам.

"Люди обожаю вас! Хотела поспать еще, но не могу престать читать и орать. спасибо!)))" - написала звезда.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова показала экзотические наряды в тайском стиле, в которых вместе с дочерью отметила день рождения во время отпуска на экзотическом курорте.

Также мы писали о том, что на днях Оля Полякова предложила поклонникам выбрать ее лучший образ, в котором она появлялась в студии программы "Дивовижні люди".

Видео: РБК-Украина