"Любить, коли я без одягу": Маша Єфросиніна поділилася одкровеннями про чоловіка

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поскаржилася на дощову погоду під час відпустки

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна з задоволенням ділитися з підписниками філософськими думками і своєю життєвою мудрістю, а також традиційно демонструє стильні образи. А от сімейні фото і кадри з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим знаменитість виставляє на загальний огляд нечасто. Так, виявилося, що Маша і її коханий відправилися відпочивати на острів Капрі, правда, погода підкачала, але завдяки чоловікові настрій ведучої був на висоті. Про це вона розповіла в Instagram.

На свіжому фото Маша позує в яскравому квітчастому халаті в номері готелю. Свій курортний лук вона доповнила укороченими джинсами, вільною білою футболкою і чорними замшевими мюлями. Ведуча показала себе в повсякденному образі без грама косметики.

Вона поскаржилася на погоду, що панує в Італії, також зазначили, що положення врятував її коханий чоловік, який не давав зірці нудьгувати.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Нереальний дощ, мати його, лив всі дні моєї втечі на Капрі! Спонсор погоди — впевнена, моя подруга Олена Пермяк. Думаю, вони вступили в змову з моїм чоловіком - він, в принципі, не дуже любить, коли я в одязі. Спонсор мого постійного реготу, незважаючи на ненависну погодну мряку - мій Тимур Хромаєв. А тепер пора додому! Ciao, Capri!" - написала вона.

Підписники Маші почали її втішати і просити не засмучуватися через зіпсований відпочинок, а також залишили для ведучої масу компліментів.

"Ви дуже теплі", "Дуже стильна!", "Чарівна і весела Маша. Ви неперевершена!", "Марія, Ві вже гарна!", "Гола перед чоловіком - ідеальна відпустка", "Ви чудові! Обожнюю Вас і Ваше почуття гумору!", "Чудово виглядаєте", "Розумниця і неперевершена красуня!", "Чарівна принадність", - відзначали коментатори.

У сторіз Маша показала спільне фото з чоловіком і попрощалася з райським островом, який засмутив її дощовим прийомом: Ciao, Capri!

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфосиніна поділилася мудрими порадами на всі випадки життя.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поміркувала щодо зовнішності і молодості. Варто сказати, що 25 травня ведуча відзначила 40-річчя.