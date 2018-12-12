"Улюблений рижик": Слава Камінська зворушливо привітала сина

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Маленькому Леону виповнилося чотири роки

Відома співачка, солістка українського музичного дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка різко відповіла на критику "диванних" експертів, зворушливо привітала з днем народження свого сина Леона. Хлопчику 12 грудня виповнилося чотири роки.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала миле фото синочка.

"Улюблений рижик у цілому Всесвіту. З Днем Народження", – підписала знімок Слава.

Фото: (instagram.com/slava_kaminska)

За кілька годин фото зібрало майже 20 тисяч лайків і безліч коментарів. Прихильники вітають Леона з днем народження та розчулюються рудоволосим малюком.

"З днем народження хлопчика красеня! Нехай всі до нього буде добре";

"Вітаю Леончика! Нехай буде успішним і самим щасливим!";

"Здоров'я міцного сонечку. Нехай його всі заповітні мрії збудуться!";

"З днем народження вашого сина:)";

"З іменинником Вас, нехай росте на радість";

"З народженням наслідного принца";

"Здоров'я йому і нехай росте справжнім чоловіком. У нього хороший приклад-Тато";

"Божечки! Який яскравий хлопчисько, нехай його життя буде таким же теплим і яскравим як колір волосся";

"У Леона з Лаурою пару днів різниці в Днях народженнях? круто", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, Слава Камінська і пластичний хірург Едгар Камінський виховують двох дітей - Леона і його молодшу сестру Лауру.

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Відео: РБК-Україна