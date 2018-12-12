"Улюблений рижик": Слава Камінська зворушливо привітала сина

Маленькому Леону виповнилося чотири роки
Відома співачка, солістка українського музичного дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка різко відповіла на критику "диванних" експертів, зворушливо привітала з днем народження свого сина Леона. Хлопчику 12 грудня виповнилося чотири роки.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала миле фото синочка.
"Улюблений рижик у цілому Всесвіту. З Днем Народження", – підписала знімок Слава.
Фото: (instagram.com/slava_kaminska)
За кілька годин фото зібрало майже 20 тисяч лайків і безліч коментарів. Прихильники вітають Леона з днем народження та розчулюються рудоволосим малюком.
"З днем народження хлопчика красеня! Нехай всі до нього буде добре";
"Вітаю Леончика! Нехай буде успішним і самим щасливим!";
"Здоров'я міцного сонечку. Нехай його всі заповітні мрії збудуться!";
"З днем народження вашого сина:)";
"З іменинником Вас, нехай росте на радість";
"З народженням наслідного принца";
"Здоров'я йому і нехай росте справжнім чоловіком. У нього хороший приклад-Тато";
"Божечки! Який яскравий хлопчисько, нехай його життя буде таким же теплим і яскравим як колір волосся";
"У Леона з Лаурою пару днів різниці в Днях народженнях? круто", - пишуть фоловери.
Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)
Нагадаємо, Слава Камінська і пластичний хірург Едгар Камінський виховують двох дітей - Леона і його молодшу сестру Лауру.
Раніше Слава Камінська розповіла, як побудувати стосунки з чоловіком.
До речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.
Ми також повідомляли, що Кім Кардашян і Каньє Уест відсвяткували день народження сина Сейнта, влаштувавши тематичну вечірку в стилі Тарзана.
Відео: РБК-Україна