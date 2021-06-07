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Діти

З коханими чоловіками: дружина Монатіка розчулила щасливими фото з дітьми і чоловіком

Автор: Марина Настевич

Дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK) Ірина поділилася серією милих сімейних кадрів з чоловіком і їх синочками Данилом і Платоном. Пара довго приховувала обличчя своїх дітей, а після офіційного представлення їх публіці із задоволенням ділиться спільними фото і моментами з життя.

Щасливі фото з підрослими хлопчиками дружина співака виклала у своєму Instagram.

Так, на вихідних сімейство побувало в цікавому місці - музеї Гаріка Корогодського. Для прогулянки Ірина вибрала стильний аутфіт - вузькі білі джинси і такого ж кольору вільну сорочку, які доповнила кросівками. Волосся вона зібрала в милий пучок і зробила легкий макіяж.

Дівчина зробила кумедний знімок в дзеркалі з одним з синочків, а також показала гордого тата Монатіка на дивані з дітьми.

"Щиро захоплююся людьми, які не просто проживають життя, а істинно запалюють його. @garikkorogodski ну який же ви неймовірний і неповторний, як і все, що створюєте. Відвідайте магазин-музей і переконайтеся самі, ще й супер ексцентричні і своєрідні і часом химерні, але однозначно захоплюючі аксесуари зможете придбати. З моїми коханими чоловіками прийшли вразитися", - поділилася Ірина Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною і дітьми весело провели вихідні (фото: instagram.com/irinamonatik)

Того ж дня вони відвідали Алею Слави в Києві, де Платон і Даня зробили пам'ятне фото із зіркою свого батька.

"monatik_official твоє життя вже прожите не дарма! Як же хлопчики були щасливі побачити ім'я тата на Алеї Слави, гордість і сльози щастя", - підписала милий знімок дружина артиста.

Сини Дмитра Монатіка позували біля іменної зірки батька на Алеї Слави (фото: instagram.com/irinamonatik)

Монатік не залишився осторонь і відреагував відповідним визнанням.

"Найкоханіші", - написав він у коментарях.

Фолловери теж не пройшли повз і залишили багато розчулених відгуків.

  • У червоній шапочці прям Монатік
  • Це ж треба які точні маленькі копії
  • Самі милі і чарівні. Заслужено! Легенда
  • Які ж вони хорошенькі
  • На Монатіка схожий в шапці
  • Як здорово! Ірина, вітаю! Частина цього золота - ваша однозначно! За кожним талановитим чоловіком стоїть талановита жінка. Любимо вас наші Монатіки
  • Така гордість і приклад для хлопчиків! Ось як потрібно проживати своє життя! Дякую за такі приклади, дорогі
  • Славні хлопчаки!
  • Фантастично гарне фото
  • Які класні хлопці
  • Неймовірний позитив
  • Маленькі копії тата!!!
  • Прям як тато

Раніше ми писали. що дружина MONATIK'А розчулила мережу відео з синочками-красенями.

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