З коханими чоловіками: дружина Монатіка розчулила щасливими фото з дітьми і чоловіком

Так, на вихідних сімейство побувало в цікавому місці - музеї Гаріка Корогодського. Для прогулянки Ірина вибрала стильний аутфіт - вузькі білі джинси і такого ж кольору вільну сорочку, які доповнила кросівками. Волосся вона зібрала в милий пучок і зробила легкий макіяж.

Дівчина зробила кумедний знімок в дзеркалі з одним з синочків, а також показала гордого тата Монатіка на дивані з дітьми.

"Щиро захоплююся людьми, які не просто проживають життя, а істинно запалюють його. @garikkorogodski ну який же ви неймовірний і неповторний, як і все, що створюєте. Відвідайте магазин-музей і переконайтеся самі, ще й супер ексцентричні і своєрідні і часом химерні, але однозначно захоплюючі аксесуари зможете придбати. З моїми коханими чоловіками прийшли вразитися", - поділилася Ірина Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною і дітьми весело провели вихідні (фото: instagram.com/irinamonatik)

Того ж дня вони відвідали Алею Слави в Києві, де Платон і Даня зробили пам'ятне фото із зіркою свого батька.

"monatik_official твоє життя вже прожите не дарма! Як же хлопчики були щасливі побачити ім'я тата на Алеї Слави, гордість і сльози щастя", - підписала милий знімок дружина артиста.

Сини Дмитра Монатіка позували біля іменної зірки батька на Алеї Слави (фото: instagram.com/irinamonatik)

Монатік не залишився осторонь і відреагував відповідним визнанням.

"Найкоханіші", - написав він у коментарях.

Фолловери теж не пройшли повз і залишили багато розчулених відгуків.