Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Влад і Регіна провели незабутній час в Пітері в теплій компанії

Регіна Тодоренко і Влад Топалов провели минулі весняні вихідні в Санкт-Петербурзі, де насолоджувалися безтурботністю, багато гуляли і вивчали місто вздовж і впоперек. Співак досі публікує оберемками знімки щасливого вікенду з дружиною і друзями і ділиться своїми враженнями від поїздки. Так, він вперше показав близьких людей, з якими знайомий понад 20 років!

На веселих і завзятих фото Регіна показує язик, посилає повітряний поцілунок в камеру і позує разом з сімейною парою – друзями артистів. На ведучій сіра в'язана шапка і затишний теплий шарф. На Регіні немає ні грама косметики.

"Можна багато говорити... але, мабуть, не буду. Ми дружимо 20 років. Більше і ближче - ні з ким. Улюблені! Утворені! Веселі! Справжні!" - підписав знімки Влад.

Фото: Регіна Тодоренко з друзями (instagram.com/vladtopalovofficial)

Діва! Розкішна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою

Які кльові! А очі! Щастя вам і миру!

Позитивна у вас аура

І красиві

Супер

Влад, відмінно вийшло. Молодці

Така гарна пара!

Здорово так дружити!

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Раніше він назвав своїх друзів "однією великою сім'єю", опублікувавши спільний знімок на тлі однієї з визначних пам'яток міста.

Фото: Регіна Тодоренко з друзями і Влвдом Топаловим (instagram.com/vladtopalovofficial)

Також Влад показав фото з вокзалу "на валізах" і підписав "трилогію" досить оригінально: "Прийшов. Побачив-Переміг. Пішов".

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Регіна Тодоренко поділилася кумедними фото, авторства свого чоловіка. Ведуча постала перед шанувальниками без макіяжу і фільтрів. Кадри не можна назвати вдалими, але це анітрохи не засмутило життєрадісну зірку.