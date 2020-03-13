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Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 11:29
Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Влад і Регіна провели незабутній час в Пітері в теплій компанії

Регіна Тодоренко і Влад Топалов провели минулі весняні вихідні в Санкт-Петербурзі, де насолоджувалися безтурботністю, багато гуляли і вивчали місто вздовж і впоперек. Співак досі публікує оберемками знімки щасливого вікенду з дружиною і друзями і ділиться своїми враженнями від поїздки. Так, він вперше показав близьких людей, з якими знайомий понад 20 років!

На веселих і завзятих фото Регіна показує язик, посилає повітряний поцілунок в камеру і позує разом з сімейною парою – друзями артистів. На ведучій сіра в'язана шапка і затишний теплий шарф. На Регіні немає ні грама косметики.

"Можна багато говорити... але, мабуть, не буду. Ми дружимо 20 років. Більше і ближче - ні з ким. Улюблені! Утворені! Веселі! Справжні!" - підписав знімки Влад.

Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Фото: Регіна Тодоренко з друзями (instagram.com/vladtopalovofficial)

Діва! Розкішна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою

  • Які кльові! А очі! Щастя вам і миру!
  • Позитивна у вас аура
  • І красиві
  • Супер
  • Влад, відмінно вийшло. Молодці
  • Така гарна пара!
  • Здорово так дружити!

Скріншот коментарів

Раніше він назвав своїх друзів "однією великою сім'єю", опублікувавши спільний знімок на тлі однієї з визначних пам'яток міста.

Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Фото: Регіна Тодоренко з друзями і Влвдом Топаловим (instagram.com/vladtopalovofficial)

Також Влад показав фото з вокзалу "на валізах" і підписав "трилогію" досить оригінально: "Прийшов. Побачив-Переміг. Пішов".

Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Регіна Тодоренко поділилася кумедними фото, авторства свого чоловіка. Ведуча постала перед шанувальниками без макіяжу і фільтрів. Кадри не можна назвати вдалими, але це анітрохи не засмутило життєрадісну зірку.

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