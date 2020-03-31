Мої улюблені хлопчики: Ешлі Грем розчулила мережу зворушливим фото з чоловіком і сином

Ешлі Грем – невгамовна матуся, яка намагається висвітлювати кожен крок свого життя. Вона показувала вже багато різних сторін материнства: від розтяжок і зайвої ваги до пологів і відновлення після них. Пізніше модель встигла погодувати сина грудьми в людних місцях, поміняти йому памперси у супермаркеті і зцідити молоко в таксі... Настав час милих фото в дусі всіх молодих матерів.

Ешлі і Джастін з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі опублікувала чарівне фото, де фігурує вся сім'я: сама 32-річна красуня, її чоловік Джастін Ервін, а також Айзек Менелік Джованні Ервін. Всі троє позують на природі на тлі поля та синього неба.

На прогулянку за місто вони вирушили в розслаблених образах. Ешлі одягла темно-сірі легінси, а також вільну чорну футболку, які доповнила білими кедами і сонцезахисними окулярами. Волосся вона зібрала у високий пучок, а макіяж вирішила не робити. Джастін вибрав білу футболку і світло-сірі штани, які вдало доповнив очками. Ісаака вони вбрали в милий смугастий костюм. Ешлі тримає його на руках і посміхається чоловікові, який обнімає її. Молоді батьки виглядають неймовірно щасливими і закоханими, як і десять років тому. «Люблю моїх хлопчиків так сильно!», – написала Грем.

Перше фото Ісаака на сторінці Джастіна (фото: instagram.com/mrjustinervin)

Послідовувачі моделі не могли стримати емоцій від такого милого фото. Вони буквально засипали сторінку Ешлі сердечками і коментарями, захоплюючись такою люблячою родиною.

У сторіз модель продемонструвала свою неабияку фізичну підготовку. Як відомо, пишнотіла красуня обожнює йогу, ставиться до занять дуже відповідально і займається щодня. В подкасті, який Ешлі записала разом зі своїм чоловіком, Джастін жартома розповів, що навіть в день пологів Грем вирушила насамперед на килимок, а потім – в пологовий будинок.