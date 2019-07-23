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"Улюблені дівчата": Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 12:58
"Улюблені дівчата": Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва поєднує в одному образі відразу кілька трендів 2019

Надя Дорофєєва не перестає підкорювати своїм відмінним почуттям стилю. Солістку групи "Время и Стекло" по праву можна назвати однією з найстильніших українських виконавиць. І до речі, крім музики Надя дійсно захоплюється модою. У співачки є свій концепт-стор, де вона продає одяг корейських брендів. Співачка часто сама виступає моделлю, демонструючи новинки.

Також на своїй instagram-сторінці Дорофєєва постійно ділитися з багатомільйонною армією шанувальників стильним натхненням. Не стала винятком і недавня весела зустріч Дорофєєвої з подругами.

Так, на своїй сторінці Дорофєєва опублікувала серію яскравих фото, на яких позує з подругами. Дівчата відвідали одне з численних столичних закладів, де й зробили кілька фото. Примітний новий образ Дорофєєвої – співачка, як завжди, на стилі!

Для прогулянки Надя вибрала простий, але модний образ. На співачці – об'ємні блакитні джинси-бойфренди, з дірками і потертостями. Чорний топ оголює підтягнутий животик Дорофєєвої, на плечі недбало накинута блакитна сорочка. З аксесуарів – золоті прикраси, а також вузькі сонцезахисні окуляри з кислотно-жовтою вставкою на оправі. Довершують образ зручні білі кросівки.

&quot;Улюблені дівчата&quot;: Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами

&quot;Улюблені дівчата&quot;: Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Коротко про те, як ми з Сабіною любимо Леру", - підписала одне з фото Дорофєєва. У кадрі бачимо близьких подруг Наді – блогерів і бізнес-леді Леру Бородіну, а також Сабіну Мусіну.

&quot;Улюблені дівчата&quot;: Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами

Надя Дорофєєва з подругами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Наді також поспішили прокоментувати її нові усміхнені фото:

  • "Ви дуже гарна!"
  • "Красоточки"
  • "Коротко про те, як ми любимо вас трьох"
  • "Моя улюблена трійка"
  • "Любов між подругами"
  • "Надюш, як завжди шикарна"
  • "Наші улюблені дівчатка! Найкрасивіші"

&quot;Улюблені дівчата&quot;: Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше зухвала Надя Дорофєєва спантеличила брендовим образом. Співачка показала аутфіт у вбранні від всесвітньо відомого бренду.

А ще раніше Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Тоді солістка групи "Время и Стекло" постала перед камерами в тільнику і трусиках.

"І без гриму красуня": Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу "Красуня на стилі": Надя Дорофєєва підкорила грайливим образом в короткому сарафані
Новини України певецНадя Дорофеєва
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