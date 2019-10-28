Ти такий коханий! Ніколь Кідман зворушила мережу ніжним привітанням чоловіка з днем народження

Ніколь Кідман і Кіт Урбан одружені з 2006-го року, в сім'ї підростає 2 дочки. І хоча у відносинах зірок були труднощі (в 2013-му шлюб знаменитостей навіть був на грані розпаду), вони зуміли пережити їх і насолоджуються сімейною ідилією. Підтвердженням тому став і пост Ніколь в честь 51-річчя Кіта, яке він відзначає 26 жовтня.

Ніколь і Кіт (фото: instagram.com/nicolekidman; instagram.com/keithurban)

Знаменита австралійська актриса опублікувала спільне фото з Урбаном. Обидва вони постали в стильних образах на вихід. Ніколь – у чорній сукні, доповненій перловим кольє, і з яскравим макіяжем, а Кіт – у чорній сорочці і піджаку. Обидва мило посміхаються в камеру і виглядають щасливими і умиротвореними. «З днем народження, Кіт Лайонел! Ти такий коханий», – написала Ніколь. У свою чергу Кіт на своїй сторінці Instagram опублікував кумедне фото з дружиною. Величезні кулі, коробки з подарунками, букети квітів, а за ними – Ніколь, яка просто сяє від щастя.

Ніколь і Кіт щасливі у шлюбі (фото: instagram.com/keithurban)

У своїх інтерв'ю актриса часто розповідає, що сім'я для неї понад усе. І хоча вона по роботі часто буває у від'їздах, будь-яким світським івентам віддасть перевагу спілкуванню з рідними. Цікаво, що нещодавно преса приписала актрисі чергову вагітність. Але, схоже, це були лише чутки. Нагадаємо, старшу дівчинку Сандей Роуз Ніколь народила сама. Друга дочка пари – Фейт Маргарет – з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. До речі, Сандей Роуз вже всерйоз захоплюється акторською майстерністю і має намір піти по стопах матері.

А от з прийомними дітьми від Тома Круза Ніколь не спілкується, хоча дуже б цього хотіла, як розповідала вона в одному з інтерв'ю. 26-річна Белла і 24-річний Коннер зараз живуть в Англії і є членами секти саєнтології.