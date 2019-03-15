Любимо кожною клітинкою: Топалов зворушливо привітав найближчу людину

Співак після своєї промови не залишив байдужими шанувальників

Российский певец и муж популярной телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов умеет растопить сердца поклонников трогательными поступками и признаниями по отношению к родным и близким людям. Так, он душевно восхитился достижениями своей известной жены, восторгаясь ее целеустремленностью и энергичностью. Но самые трепетные, главные слова Влад приберег для мамы, к которой он обратился с проникновенной речь со странички в Instagram.

Артист поздравил самого дорого в мире человека с днем рождения, показав фото со своей цветущей мамой-красавицей. Он отметил, что, невзирая на возраст и ошибки на жизненном пути, она всегда поймет, простит, приголубит и поддержит своего ребенка.

"Мама! Ведь и правда, это самое первое и самое главное слово в жизни каждого живого существа! Мама! Как же много в этом слове. Много всего. Любви! Нежности! Ласки! Заботы! Поддержки! Тепла! Доброты! Вот этой какой-то космической любви вопреки всему! Вопреки твоим неправильным поступкам, словам, выборам в жизни! Эта любовь течет бурной рекой и обволакивает тебя всего и полностью в любой миг, когда бы только тебе это не было нужно! Сколько бы ни было лет, чтобы не произошло, мы всегда тянемся к маме "на ручки", в ее объятия, где тепло, тихо, уютно, комфортно, где никто не обидит и не доберется до тебя!" - начал свою трогательную речь певец.

Фото: Влад Топалов с мамой (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад отметил, что ему очень повезло с мамой. Он также подобрал для нее самые теплые и душещипательные сравнения, подчеркнув, насколько она дорога для него.

"Любимая мамочка! Ты - мое тепло, моя самая первая любовь, мое сердце, моя душа и моя гордость! Будь, пожалуйста, здоровенькая и самая счастливая! Нам, твоим детям, несказанно повезло с тобой", - завил музыкант.

Он сравнил маму со своей женой Региной, заметив, что эти две женщины стали для него самыми важными в жизни.

"Я таких, как ты, больше не встречал! Разве что моя жена также безумно любит нашего сына, как ты меня! Я смотрю на них и вижу нас с тобой со стороны. И совсем по-другому осознаю твой подвиг, твою любовь и жертву ради детей! Ты всегда говорила, что я пойму только, когда свои появятся! Теперь понимаю!" - признался артист.

Фото: Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)

В конце поздравления Топалов признался маме в безграничной любви и душевно поблагодарил ее за все, что она для него сделала.

"Мы тебя любим каждой клеточкой своего тела и души, которые ты нам подарила! Мы - твой мир и твоя жизнь, а ты - наша! Спасибо тебе за такую жизнь! С Днем Рождения!" - написал Влад.

Поклонники певца отметили, что его мама выглядит просто потрясающе рядом с таким взрослым и заботливым сыном. Они присоединились к теплым словам, пожелав имениннице всего самого наилучшего.

"Какая молодая и красивая женщина! Молодости неувядающей!", "Шикарная мама, с днем рождения и всех, всех благ", "Какая она молодая! Я думала это подруга просто", "Если ни такая красивая мама, откуда такой харизматичный, красивый сын", "Очень трогательные слова. Вы на маму похожи", - писали комментаторы.

К слову, Влад Топалов, бросив курить, пожаловался поклонникам на недомогание и плохое самочувствие, а также попросил у них совет.

К слову, Регина Тодоренко поблагодарила мужа Влада Топалова за помощь в подготовке и съемках шоу "Пятница с Региной".