Любимо кожною клітинкою: Топалов зворушливо привітав найближчу людину

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак після своєї промови не залишив байдужими шанувальників

Російський співак і чоловік популярної телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов вміє розтопити серця шанувальників зворушливими вчинками і зізнаннями по відношенню до рідних і близьких людей. Так, він душевно захопився досягненнями своєї відомої дружини, відзначивши її цілеспрямованість і енергійність. Але найтепліші, головні слова Влад приберіг для мами, до якої він звернувся з проникливою промова зі сторінки в Instagram.

Артист привітав найдорожчу в світі людину з днем народження, показавши фото зі своєю квітучою мамою-красунею. Він зазначив, що, незважаючи на вік і помилки на життєвому шляху, вона завжди зрозуміє, простить, приголубить і підтримає свою дитину.

"Мама! Адже і правда, це найперше і найголовніше слово у житті кожної живої істоти! Мама! Як багато в цьому слові. Багато всього. Любові! Ніжності! Ласки! Турботи! Підтримки! Тепла! Доброти! Ось цієї якоїсь космічної любові всупереч усьому! Всупереч твоїм неправильних вчинків, словами, виборів до життя! Ця любов тече бурхливою рікою і обволікає тебе всього і повністю в будь-яку мить, коли тільки тобі це не було потрібно! Скільки б не було років, щоб не сталося, ми завжди тягнемося до мами "на ручки", в її обійми, де тепло, тихо, затишно, комфортно, де ніхто не образить і не добереться до тебе!" - почав свою зворушливу промову співак

Фото: Влад Топалов з мамою (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад зазначив, що йому дуже пощастило з мамою. Він також підібрав для неї найтепліші і проникливі порівняння, підкресливши, наскільки вона дорога для нього.

"Улюблена мамочка! Ти - моє тепло, моя перша любов, моє серце, моя душа, моя гордість! Будь ласка, здоровенька і сама щаслива! Нам, твоїм дітям, невимовно пощастило з тобою", - заявив музикант.

Він порівняв маму зі своєю дружиною Регіною, зазначивши, що ці дві жінки стали для нього найважливішими в житті.

"Я таких, як ти, більше не зустрічав! Хіба що моя дружина також шалено любить нашого сина, як ти мене! Я дивлюся на них і бачу нас з тобою з боку. І зовсім по-іншому усвідомлюю твій подвиг, твою любов і жертву заради дітей! Ти завжди казала, що я збагну тільки, коли з'являться свої! Тепер розумію!" - зізнався артист.

Фото: Влад Топалов із сином Михайлом (instagram.com/vladtopalovofficial)

В кінці привітання Топалов зізнався мамі в безмежній любові і душевно подякував її за все, що вона для нього зробила.

"Ми тебе любимо кожною клітинкою свого тіла і душі, які ти нам подарувала! Ми - твій мир і твоє життя, а ти - наша! Дякую за таке життя! З Днем Народження!" - написав Влад.

Шанувальники співака відзначили, що його мама виглядає просто приголомшливо поруч з таким дорослим і турботливим сином. Вони приєдналися до теплих слів, побажавши їй всього найкращого.

"Яка молода і красива жінка! Нев'янучої молодості!", "Шикарна мама, з днем народження і всіх, всіх благ", "Яка вона молода! Я думала це подруга просто", "Якщо не така гарна мама, звідки такий харизматичний, гарний син", "Дуже зворушливі слова. Ви схожі на маму", - писали коментатори.

До речі, Влад Топалов, кинувши палити, поскаржився шанувальникам на нездужання і погане самопочуття та попросив у них рада.

До слова, Регіна Тодоренко подякувала чоловіка Владу Топалову за допомогу у підготовці та зйомках шоу "П'ятниця з Регіною".