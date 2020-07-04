Любимо гуляти по місту: Володимир Остапчук з коханою влаштували романтичну фотосесію в Києві

Володимир Остапчук та Христина Гірник (фото: viva.ua)

Пара розповіла, як та де вони люблять відпочивати

Популярний український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук не так давно офіційно представив свою нову кохану, нотаріуса Христину Горняк. Пара вже живе разом і насолоджується спільно проведеним часом. Оскільки закордонні подорожі поки що дуже обмежені, вони знаходять цікаві варіанти і місця для відпочинку в рідній Україні. В інтерв'ю виданню Viva зіркова пара розповіла, як любить відпочивати і проводити час, а заодно і влаштували романтичну фотосесію в Києві.

Володимир зізнався, що вони з коханою обидва люблять активний відпочинок, а також прогулянки по місту з перервами на каву і морозиво.

"Ми любимо активний відпочинок на воді і природі. Любимо вийти з дому, купити морозиво і піти кудись гуляти. Зовсім недавно обійшли пішки весь Печерськ, до вулиці Городецького і Будинку з химерами. Історичний центр Києва ідеальний для прогулянок, просто must do! Дуже класна в цьому плані Воздвиженка, до речі. Там є багато європейських кав'ярень. Вони, як моя мама каже, хіпстерські. Ми любимо там взяти каву, морозиво або лимонад. Ну, або аперольчик (сміється). Мені взагалі подобається формат вуличної їжі, але в цьому сезоні поки її ну дуже-дуже мало, за зрозумілих причин", - поділився шоумен.

Христина ж зазначила, що любить відпочинок на воді - для цього вони намагаються вибратися за місто.

"Ми зараз намагаємося частіше їздити за місто, та так як літо, то вибираємо місця та комплекси, де є басейн і можна позасмагати. Ми вибираємо такий час або день тижня, щоб там було не надто багато людей. Ще їздили в Межигір'ї кататися на электробайках. Нещодавно відкрили для себе вейксерф. Вова вже став на дошку, а я от якраз на цих вихідних вперше спробувала — нереальний кайф! Мені було дуже складно, так як я ніколи не пробувала такі види спорту, але я однозначно повернуся! І встану на цей серф, адже я з тих, хто не здається", - каже дівчина.

Остапчук зізнався, що вже в цьому місяці вони з Христиною планують вперше за період карантину сходити в кіно: "У липні збираємося піти в кіно. Круто, що ввели новий безпечний формат посадки — тільки половина місць у залі може бути заповнена".

Люблять вони і смачно поїсти.

"А з приводу їжі, вибираємо заклади, виходячи з того, яку кухню нам хочеться сьогодні. Ось недавно були в китайському ресторані, а потім з друзями пішли гуляти по місту, насолоджуватися нашим прекрасним Києвом", — розповіла Горняк.

Володимир Остапчук та Христина Гірник знялися в вуличної фотосесії в Києві (фото: viva.ua)

Раніше Володимир Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і зоряну хворобу.

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Автор: Lite