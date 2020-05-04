Моє жабеня: Потап зробив романтичне освідчення в честь 33-річчя Каменських

Сьогодні, 4 травня, співачка Настя Каменських святкує день народження. Українській красуні виповнилося 33 роки. Звичайно ж, одним з перших свою кохану привітав Потап. Продюсер і репер поспішив опублікувати зворушливий пост на своїй instagram-сторінці. При цьому Потап опублікував фото Насті в купальнику, зроблене під час відпочинку в Мексиці в січні цього року. Музикант залишив Насті щире освідчення в честь її дня народження!

Більш того, Потап написав своїй коханій привітання у вигляді вірша.

“Я люблю тебя легко, идущей вдоль по пляжу по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблён будет так же как я, передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ! Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе!" — пише Потап

При цьому свій пост Олексій супроводив десятками червоних сердечок-смайликів.

Фолловери Потапа прийшли у захват від його привітання.

“Як же гарно!! Будьте завжди щасливі разом!!!"

"До мурашок!"

“З Днем народження, Настю. Україна пишається нею"

“Ооо,як же це мило! Клас"

"Які ж ви класні"

“Любов, яка відчувається через звичайні слова! З днем народження, Настечка"

“Боже, як це чудово! Обожнюю вашу пару! Ви нереально круті, щастя вам"

Нагадаємо, що 1 травня творчий дует "Потап і Настя" відсвяткував 14-річчя! З 2017 року Потап і Настя Каменських вирішили поставити дует на паузу і піти мольна шляху. Настя стала виступати під ініціалами NK і активно рухається до своєї головної мети — латиноамериканський Греммі. Потап одночасно розвивається і сольно, і як учасник групи MOZGI.

Довгий час виконавці приховували свій роман, який почався ще під час існування дуету "Потап і Настя". Як зізналися пізніше закохані, їх роман розвивався в період, коли співак ще був одружений на продюсерці групи "Потап і Настя" і співзасновниці "Мозги Груп" Ірині Горовій. Однак Олексій та Ірина на момент розлучення (2014 рік) вже якийсь час не жили разом. Та навіть після розлучення з Горовою Потап і Настя все одно приховували свій роман.

Весілля Потапа і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

І вони приховували його до останнього! 23 травня 2019 відбулося довгоочікуване весілля Насті Каменських та Олексія Потапенка. Пишна церемонія з десятками відомих гостей відбулася в одному із заміських комплексів під Києвом. Офіційні заяви закоханих про їх відносини пішли лише після релізу кліпу на пісню Потапа "Константа", випущеного у відповідь на україномовних хіт NK "Обіцяю", в якому Настя зізналася у вічному коханні своєму обранцеві.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських шокувала визнанням про депресії і думках про смерть.