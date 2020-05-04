Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских

Сегодня, 4 мая, певица Настя Каменских празднует день рождения. Украинской красотке исполнилось 33 года. Конечно же, одним из первых свою возлюбленную поздравил Потап. Продюсер и рэпер поспешил опубликовать трогательный пост на своей instagram-страничке. При этом Потап опубликовал фото Насти в купальнике, сделанное во время отдыха в Мексике в январе этого года. Музыкант оставил Насте искреннее признание в любви в честь ее дня рождения!

Более того, Потап сочинил своей возлюбленной поздравление в виде стиха.

“Я люблю тебя легко, идущей вдоль по пляжу по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблён будет так же как я, передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ! Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе!” — пишет Потап.

При этом свой пост Алексей сопроводил десятками алых сердечек-смайликов.

Фолловеры Потапа пришли в восторг от его поздравления.

“Як же гарно!! Будьте завжди щасливі разом!!!”

“До мурашек!”

“З Днем народження, Настю. Україна пишається нею”

“Ооо,как же это мило! Класс”

“Какие же вы классные”

“Любовь, которая чувствуется через обычные слова! С днём рождения, Настечка”

“Боже, как это чудесно! Обожаю вашу пару! Вы нереально крутые, счастья вам”

Напомним, что 1 мая творческий дуэт “Потап и Настя” отпраздновал 14-летие! С 2017 года Потап и Настя Каменских решили поставить дуэт на паузу и пойти по сольному пути. Настя стала выступать под инициалами NK и активно движется к своей главной цели — латиноамериканский Грэмми. Потап одновременно развивается и сольно, и как участник группы MOZGI.

Долгое время исполнители скрывали свой роман, который начался еще во время существования дуэта “Потап и Настя”. Как признались позже влюбленные, их роман развивался в период, когда певец еще был женат на продюсере группы "Потап и Настя" и сосновательнице "Мозги Групп" Ирине Горовой. Однако Алексей и Ирина на момет развода (2014 год) уже какое-то время не жили вместе. Но даже после развода с Горовой Потап и Настя все равно скрывали свой роман.

Свадьба Потапа и Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

И скрывали они его до последнего! 23 мая 2019 состоялась долгожданная свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Пышная церемония с десятками известных гостей состоялась в одно из загородных комплексов под Киевом. Официальные заявления влюбленных об их отношениях последовали лишь после релиза клипа на песню Потапа “Константа”, выпущенного в ответ на украиноязычных хит NK “Обіцяю”, в котором Настя призналась в вечной любви своему избраннику.

Напомним, ранее Настя Каменских шокировала признанием о депрессии и мыслях о смерти.