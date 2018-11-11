У Луцьку лідер української рок-групи з тріском провалився під сцену (відео)

Відео: фронтмен гурту "Фіолет" провалився під сцену на концерті (youtube.com/Татьяна Сінчук)

У Луцьку під час концерту українського рок-гурту "Фіолет" стався курйозний випадок. Фронтмен і вокаліст музичного колективу - Сергій Мартинюк прямо під час виступу провалився під сцену. Запис із забавним казусом опублікувала користувач Тетяна Сінчук на YouTube.

Скріншот: кадр відео (youtube.com/Тетяна Сінчук)

На кадрах видно, як вокаліст емоційно співає і експресивно танцює і під час виконання однієї з пісень починає підстрибувати. У стрибку, несподівано для себе і вже тим більше для глядачів, чоловік проломив дошки на сцені, провалився вниз і на якийсь момент зник з поля зору.

Скріншот: кадр відео (youtube.com/Тетяна Сінчук)

У відеозаписі видно, що Сергій Мартинюк провалився між дошками по самі плечі і злегка був приголомшений від того, що сталося. Музикантові на допомогу кинулися інші учасники групи та працівники сцени. З їх допомогою вiн зміг вибратися з ями.

Ставши на сцену, Мартинюк зробив вигляд, ніби нічого не сталося і, як ні в чому не бувало, продовжив виконання пісні.

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Відео: РБК-Україна