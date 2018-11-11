ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Луцьку лідер української рок-групи з тріском провалився під сцену (відео)

Lite » Зірки 11.11.2018 - 17:50

Відео: фронтмен гурту "Фіолет" провалився під сцену на концерті (youtube.com/Татьяна Сінчук)

У Луцьку під час концерту українського рок-гурту "Фіолет" стався курйозний випадок. Фронтмен і вокаліст музичного колективу - Сергій Мартинюк прямо під час виступу провалився під сцену. Запис із забавним казусом опублікувала користувач Тетяна Сінчук на YouTube.

У Луцьку лідер української рок-групи з тріском провалився під сцену (відео)

Скріншот: кадр відео (youtube.com/Тетяна Сінчук)

На кадрах видно, як вокаліст емоційно співає і експресивно танцює і під час виконання однієї з пісень починає підстрибувати. У стрибку, несподівано для себе і вже тим більше для глядачів, чоловік проломив дошки на сцені, провалився вниз і на якийсь момент зник з поля зору.

У Луцьку лідер української рок-групи з тріском провалився під сцену (відео)

Скріншот: кадр відео (youtube.com/Тетяна Сінчук)

У відеозаписі видно, що Сергій Мартинюк провалився між дошками по самі плечі і злегка був приголомшений від того, що сталося. Музикантові на допомогу кинулися інші учасники групи та працівники сцени. З їх допомогою вiн зміг вибратися з ями.

Ставши на сцену, Мартинюк зробив вигляд, ніби нічого не сталося і, як ні в чому не бувало, продовжив виконання пісні.

До речі, ми писали про те, що Ivan NAVI розповів про конфуз перед виступом.

Також Меган Маркл осоромилася в королівстві Тонга.

Нагадаємо, ми писали про те, що королева краси отримала титул і зомліла на сцені.

Відео: РБК-Україна

Новини України Луцькгруппападениевыступление
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся