Кращий партнер назавжди: Хайді Клум зворушливо зізналася в любові молодому чоловікові

Хайді Клум під час карантину не стала менше працювати – зірка активно знімається в телешоу. Вся її сторінка в Instagram сповнена цікавих і захоплюючих роликів і епізодів. Але про особисте життя 46-річна красуня також не забуває. За останній час Хайді кілька разів зворушливо зізналася в любові своєму молодому чоловікові – німецькому музиканту Тому Каулітцу. Особливо зворушливим вийшов пост, де вона сидить в обіймах чоловіка, який її ніжно цілує. «Я люблю тебе», – написала коротко і ємко зірка.

Хайді Клум і Том Каулітц (відео: instagram.com/heidiklum)

А кілька годин тому на її сторінці з'явилося нове підтвердження її слів. Хайді опублікувала чергове відео: вона танцює разом з чоловіком нехитрий танець, заливаючись сміхом і цілуючись. На задньому фоні видно розкішну природу, а поруч з ними ходять домашні улюбленці. Пара виглядає неймовірно щасливою. «Мій улюблений партнер по танцях назавжди», – додала Клум зворушливий підпис.

Обидва вони постали в комфортних образах. Тому одягнений у спортивні штани і футболку, а також бейсболку і окуляри. А супермодель вибрала мішкуватого виду довге чорне плаття, а завершила лук картатою хусткою на шиї і сонцезахисними окулярами в розпущеному по плечах волоссі. Таким чином Хайді знову змусила мережу задуматися про свою можливу вагітність.

Хайді натякнула про вагітність (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, нещодавно Клум оригінальним чином натякнула на своє «положення», запостивши фото з округлим животиком. Незважаючи на те що вона відразу написала, що виною тому – відмінна вечеря, шанувальники почали вітати 46-річну знаменитість з майбутнім поповненням у сімействі. Але, як видно, поки що пара насолоджується своїм шлюбом і нікуди не поспішає.

Нагадаємо, Хайді і Том одружилися влітку минулого року. Пара зіграла весілля на розкішній яхті в Італії. А потім вирушила в тривалий медовий місяць. Компанію їм склав лише брат-близнюк Тома – Біл.