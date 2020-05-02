"Кращий батько": Вікторія Бекхем показала неймовірно цікаве відео в честь 45-річчя Девіда

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram/victoriabeckham)

Вікторія зібрала в одному відео архівні кадри з коханим

В цю суботу, 2 травня Вікторія Бекхем поділилася неймовірно зворушливим відео в честь 45-річчя свого коханого чоловіка Девіда. Вікторія продемонструвала власноруч зроблений кліп, на якому під пісню «Long Train Runnin» від гурту The Doobie Brothers можна побачити прекрасні сімейні моменти з життя Бекхемів. Тут ми бачимо, як Круз і Ромео в дитинстві співають і грають на гітарах, а також перші кроки молодшої дочки Харпер. У другій частині відео ми бачимо танцюючого Девіда разом зі своєю дружиною і сімейну поїздку в Діснейленд разом з дітьми. І навіть Девіда, який годує качок у ставку.

«Бажаю щасливого Дня Народження, самому кращому татку! Святкуємо під замком і сумуємо за @brooklynbeckham (прим.: Бруклін Бекхем, старший син) і всіма нашими друзями. Ми так сильно любимо тебе», — підписала святковий пост Вікторія.

Мати чотирьох дітей також поділилася особистою фотографією з сімейного архіву, яка була зроблена за місяць до їх заручин у 1997 році. На фото, щасливе подружжя вигулюють своїх щенят породи ротвейлер.

«Люблю тебе так сильно», — підписала фотографію Вікторія, на якій відомий дизайнер зображена широко усміхненою позаду свого майбутнього чоловіка.

Вікторія і Девід Бекхем (фото: instagram/victoriabeckham)

Також відомий екс-футболіст отримав приємні вітання від своїх дітей. Ромео був одним з перших, хто поділився у своєму Instagram трьома, раніше небаченим фотографіях свого батька.

«З Днем Народження, тато, я так сильно тебе люблю і сподіваюся, що у тебе найкращий день. Вибач, що я вищий за тебе», — пожартував він, на що Девід парирував: «Це все тому, що в тебе «Мен бан» (прим.: чоловіча зачіска в стилі «пучок») @romeobeckham на голові!».

Ромео Бекхем зі своїм зоряним батьком (фото: instagram.com/romeobeckham)

Сьогодні у сім'ї Бекхемів, без сумніву, буде особливим. Подружжя разом зі своїми дітьми знаходяться на самоізоляції з початку березня, у власному особняку в селі Котсуолд. Девід, Вікторія, Ромео, Круз і Харпер часто викладають кадри в своїх соцмережах демонструючи те, як вони коротають дні на карантині займаючись різноманітними розвагами, такими як: випічка, спорт, перегляд фільмів і пр. Старший син Бруклін знаходиться в Нью-Йорку зі своєю подругою Нікола Пельтц.

Нагадаємо, раніше 46-річна Вікторія Бекхем похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому одязі.