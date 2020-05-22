Найкращий у світі чоловік: Єва Лонгорія порадувала мережу рідкісними фото з коханим чоловіком

Єва Лонгорія – одна з найбільш активних в мережі знаменитостей. Вона часто показує в мікроблозі маленького сина Санті, любить розповідати про своє повсякденне життя, демонструвати світські виходи і зустрічі з друзями. І вкрай рідко зірка ділиться знімками з коханим чоловіком. Але тим зворушливішим виходять подібні пости.

Єва з чоловіком і сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Кілька годин тому 45-річна актриса опублікувала цілу серію фото, присвячених чоловікові – мексиканському бізнесменові Хосе Антоніо Бастону. Причина більш ніж поважна – пара відзначає річницю весілля. «Чотири роки тому в цей день я вийшла заміж за цього прекрасного чоловіка. Найбільш добра душа, яку я коли-небудь знала. Спасибі, що ти найкращий партнер у шлюбі і у житті! Нехай Бог продовжить благословить наше спільне подорож! Te amo amor de mi vida! З річницею!», – написала зворушливе послання чоловікові Єва.

Пара відзначає річницю весілля (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото вони позують втрьох на світському заході. Сама Лонгорія одягла чорне вечірнє розкішне плаття, покрите блискітками. Хосе і Санті – смокінг. Всі троє виглядають урочисто і просто світяться від щастя.

Пізніше Єва показала кадри для святкування весілля. Щоб відзначити таку подію, вони запросили музикантів. Пара позує з келихами в руках, стоячи в обнімку. «Вау, яка річниця весілля! Спасибі вам @manuelguitierrez6 і @flamencodistrict за допомогу у святкуванні річниці!..». На вечірку обидва вони одягнули темні вбрання, а Санті нарядили в блакитні джинси і зелену футболку.

Щаслива матуся не втрималася, щоб не показати танці улюбленого сина. «Санті вивчає фламенко», – написала вона під роликами, де вони насолоджуються концертом, подякувавши артистам за чудову ніч. Мережа почала вітати пару, а також захоплюватися красою 45-річної зірки.

Нагадаємо, Єва і Хосе Антоніо одружилися у 2016-му році після трьох років стосунків. Через 2 роки у пари народився син Сантьяго. Цей шлюб став третім для зірки «Відчайдушних домогосподарок» та найщасливішим. Перші два протрималися всього пару років.