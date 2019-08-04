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"Кращий друг і коханий": переможниця Холостяк 9 зачарувала ніжністю з обранцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.08.2019 - 14:12
"Кращий друг і коханий": переможниця Холостяк 9 зачарувала ніжністю з обранцем
Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша і Микита поділилися трепетними спільними фото

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова день у день доводять, що сама доля звела їх на самому романтичному проекті країни. Заохані весь свій вільний час проводять разом: подорожують, ходять на вечірки і шопінг, веселяться з друзями і навіть дивляться серіали, адже смаки у них збігаються. Пара ділиться з шанувальниками веселими і зворушливими фото і відео, впускаючи фанів у своє життя. Даша і Микита не перестають зізнаватися один одному в почуттях через соцмережі і часто публікую спільні ефектні знімки.

Обраниця холостяка вирішила не порушувати традицію і поділилася фото з коханим, залишивши зізнання про нього. Микита обіймає кохану за плечі, а вона тримає його за палець, припавши ближче до коханого чоловіка.

"Мій найкращий друг і коханий чоловік. Уявіть, що ми приїжджаємо до вас і говоримо, що ми разом зараз же відлітаємо. Куди б вам хотілося відправитися подорожувати?" - вирішила поставити оригінальне питання підписникам Даша.

&quot;Кращий друг і коханий&quot;: переможниця Холостяк 9 зачарувала ніжністю з обранцем

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

В першу чергу коментатори оцінили романтику, що панує між закоханими, а вже потім почали ділитися улюбленими напрямками для відпочинку.

  • Ви дуже гарна пара
  • Які ви милі. Давайте вже одружуйтесь
  • Дуже гарно дивитесь разом, бажаю вам щастя!
  • Дубай, Туреччина, Мальдіви. Мрія, мрія, ви такі гарненькі
  • В Мексику, ви шалено красиві і щасливі
  • - Гарна пара
  • Які ж ви гарні
  • Ви схожі
 

Скріншот коментарів

Микита також вирішив опублікувати на сторінці фото з Дашею. Під знімком він розповів про те, як вони насичено проводять час разом.

"Вчора ми запалювали на вечірці, сьогодні потіли в залі. Можна вважати це щоденними тренуваннями", - з гумором підписав він кадр.

&quot;Кращий друг і коханий&quot;: переможниця Холостяк 9 зачарувала ніжністю з обранцем

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 опублікував зворушливий і ніжний фотосет з коханою Дариною Квитковою.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав веселі розваги біля басейну в компанії обраниці і спільних друзів.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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