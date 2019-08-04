"Кращий друг і коханий": переможниця Холостяк 9 зачарувала ніжністю з обранцем

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша і Микита поділилися трепетними спільними фото

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова день у день доводять, що сама доля звела їх на самому романтичному проекті країни. Заохані весь свій вільний час проводять разом: подорожують, ходять на вечірки і шопінг, веселяться з друзями і навіть дивляться серіали, адже смаки у них збігаються. Пара ділиться з шанувальниками веселими і зворушливими фото і відео, впускаючи фанів у своє життя. Даша і Микита не перестають зізнаватися один одному в почуттях через соцмережі і часто публікую спільні ефектні знімки.

Обраниця холостяка вирішила не порушувати традицію і поділилася фото з коханим, залишивши зізнання про нього. Микита обіймає кохану за плечі, а вона тримає його за палець, припавши ближче до коханого чоловіка.

"Мій найкращий друг і коханий чоловік. Уявіть, що ми приїжджаємо до вас і говоримо, що ми разом зараз же відлітаємо. Куди б вам хотілося відправитися подорожувати?" - вирішила поставити оригінальне питання підписникам Даша.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

В першу чергу коментатори оцінили романтику, що панує між закоханими, а вже потім почали ділитися улюбленими напрямками для відпочинку.

Ви дуже гарна пара

Які ви милі. Давайте вже одружуйтесь

Дуже гарно дивитесь разом, бажаю вам щастя!

Дубай, Туреччина, Мальдіви. Мрія, мрія, ви такі гарненькі

В Мексику, ви шалено красиві і щасливі

- Гарна пара

Які ж ви гарні

Ви схожі

Скріншот коментарів

Микита також вирішив опублікувати на сторінці фото з Дашею. Під знімком він розповів про те, як вони насичено проводять час разом.

"Вчора ми запалювали на вечірці, сьогодні потіли в залі. Можна вважати це щоденними тренуваннями", - з гумором підписав він кадр.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 опублікував зворушливий і ніжний фотосет з коханою Дариною Квитковою.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав веселі розваги біля басейну в компанії обраниці і спільних друзів.