"Кращий друг і коханий": переможниця Холостяк 9 зачарувала ніжністю з обранцем

Даша і Микита поділилися трепетними спільними фото
Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова день у день доводять, що сама доля звела їх на самому романтичному проекті країни. Заохані весь свій вільний час проводять разом: подорожують, ходять на вечірки і шопінг, веселяться з друзями і навіть дивляться серіали, адже смаки у них збігаються. Пара ділиться з шанувальниками веселими і зворушливими фото і відео, впускаючи фанів у своє життя. Даша і Микита не перестають зізнаватися один одному в почуттях через соцмережі і часто публікую спільні ефектні знімки.
Обраниця холостяка вирішила не порушувати традицію і поділилася фото з коханим, залишивши зізнання про нього. Микита обіймає кохану за плечі, а вона тримає його за палець, припавши ближче до коханого чоловіка.
"Мій найкращий друг і коханий чоловік. Уявіть, що ми приїжджаємо до вас і говоримо, що ми разом зараз же відлітаємо. Куди б вам хотілося відправитися подорожувати?" - вирішила поставити оригінальне питання підписникам Даша.
Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)
В першу чергу коментатори оцінили романтику, що панує між закоханими, а вже потім почали ділитися улюбленими напрямками для відпочинку.
Скріншот коментарів
Микита також вирішив опублікувати на сторінці фото з Дашею. Під знімком він розповів про те, як вони насичено проводять час разом.
"Вчора ми запалювали на вечірці, сьогодні потіли в залі. Можна вважати це щоденними тренуваннями", - з гумором підписав він кадр.
Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, що Холостяк 9 опублікував зворушливий і ніжний фотосет з коханою Дариною Квитковою.
Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав веселі розваги біля басейну в компанії обраниці і спільних друзів.