Кращі ноги в світі: Брітні Спірс захопила шанувальників стрункою фігурою в міні-шортах

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала яскраве фото

Брітні Спірс останнім часом не втомлюється радувати шанувальників спокусливими фото і відео в ефектних образах, в основному спортивного і танцювального характеру. Але на честь Дня Землі вона постаралася знайти щось відповідне. Співачка запостила кадр, де позує посеред мальовничої алеї з квітучими арками.

На Брітні одягнені білі міні-шорти і лілового відтінку тонкий гольф без рукавів, які вона доповнила босоніжками на високих підборах і синіми окулярами. Незважаючи на просту позу і нехитру постановку, знімок вийшов яскравим і атмосферним. «Це благословення – жити тут», – написала під ним співачка, привітавши таким чином шанувальників з Днем Землі.

Брітні підкорила мережу (фото: instagram.com/britneyspears)

У відповідь фолловери заходилися писати не тільки привітання. Багато хто відзначив, що вважають за честь жити зі співачкою на одній планеті. Не залишилася непоміченою і струнка фігура Спірс. Особливо фанати замилувалися засмаглими ногами Брітні.

Це найкращі ноги в світі

Чудова

Прекрасна

Виглядаєш чудово, Бріт!

Худа, як голка

Ми просто благословенні жити на одній Землі в один час з тобою

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, над фігурою Брітні наполегливо трудиться під керівництвом свого коханого Сема Асгарі. Він, як професійний тренер знає, яке навантаження і на які м'язи краще всього давати для більшого ефекту. Так що бездоганна форма Спірс і його заслуга у тому числі. До речі, бойфренд співачки кілька годин тому опублікував у своїх сторіз досить калорійні м'ясні салати.

Сэм показав свій обід (фото: instagram.com/samasghari)

По всьому, після спільних тренувань пара не відмовляє собі ні в чому. Та й сама Брітні недавно писала у власному мікроблозі, що обожнює лежати на дивані, дивитися фільми і їсти морозиво. Що ж, струнка зірка цілком може дозволити собі будь-які ласощі!