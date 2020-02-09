Бути кращою мамою: Яна Соломко зачарувала ніжним фото з донечкою

Співачка з малятком Кірою насолоджуються теплом в Маямі
Після розлучення з чоловіком Яна Соломко знову зайнялася своєю творчою кар'єрою і повернулася на сцену, а крім того, багато часу присвячує дочці Кірі, щоб на малій ніяк не відбилося розставання батьків. Зараз мама з донькою весело проводять час в Маямі - вони насолоджуються теплою погодою і нещодавно підкорили шанувальників барвистим пляжним фото. Фани відзначили, що дівчинка пішла в маму і росте справжньою красунею.
Новим знімком в Instagram Яна також всіх зачарувала - вона показала милий кадр з прогулянки з Кірою. Вони обидві одягнені в шорти і футболки, артистка сіла прямо на землю під пальмою і тримає донечку на колінах.
"Дівчата дорогі, бажаю усім нам сил, мудрості і терпіння. Адже кожній з нас хочеться бути для дитини кращою мамою, кращим другом і прикладом у багато чому ... Все в наших руках", - поділилася мотивацією Соломко.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Підписники погодилися з співачкою і відзначили, що вона просто прекрасна мама і вони з донькою дуже милі та гарні.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.