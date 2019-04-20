ru
ua

Найкраще! MOZGI Потапа "видали" новий хіт


Група Потапа MOZGI презентувала нову пісню Chooyka

Потап презентував нову пісню своєї групи MOZGI під назвою "Chooyka". Цікава композиція вже встигла отримати позитивні відгуки в мережі, і тепер шанувальники музикантів чекають на вихід кліпу, який, за їх загальною думку, буде не менш яскравим та веселим.

Новинку Олексій Потапенко опублікував у своєму Instagram в суботу, 20 квітня.

"Для вихідних", - лаконічно прокоментував трек відомий продюсер і музикант.

MOZGI представили нову пісню "Chooyka" (відео: instagram.com/realpotap)

У коментарях до композиції підписники Потапа нахвалюють пісню за її веселий танцювальний "кач" та кумедний текст.

  • Крутий трек;
  • Чекаємо кліпчік!
  • У нас чуйка, що кліпчік буде дуже крутим!
  • Кліп буде топ - у мене на це #chooyka;
  • Найкраще!
  • The best!
  • Другий день на репиті...

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап опублікував "чітке" селфі у відвертому образі, який доповнив сонячними окулярами на півобличчя.

Також ми писали про те, що кліп групи MOZGI "Полюбэ" увійшов до шорт-листа щорічної премії Berlin Music Video Awards і потрапив у номінацію Most Trash.

"Молода тигриця": Тіна Кароль приголомшила незвичайним вбранням від українського дизайнера "Вона неймовірна": американська співачка LP виступила в Києві з новим альбомом
Читати всі новини