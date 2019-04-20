Лучшее! MOZGI Потапа "выдали" новый хит

Группа Потапа MOZGI презентовала новую песню Chooyka
Потап презентовал новую песню своей группы MOZGI под названием "Chooyka". Забавная композиция уже успела получить положительные отзывы в сети, и теперь поклонники музыкантов ожидают выхода клипа, который, по их общему мнению, будет не менее ярким и веселым.
Новинку Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram в субботу, 20 апреля.
"Для выходных", - лаконично прокомментировал трек известный продюсер и музыкант.
MOZGI представили новую песню "Chooyka" (видео: instagram.com/realpotap)
В коментариях к композиции подписчики Потапа нахваливают песню за ее веселый танцевальный "кач" и забавный текст.
Потап (фото: Instagram.com/realpotap)
Как сообщалось ранее, недавно Потап опубликовал "четкое" селфи в дерзком образе, который дополнил солнечными очками на поллица.
Также мы писали о том, что клип группы MOZGI "Полюбэ" вошел в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards и попал в номинацию Most Trash.