Лучшее! MOZGI Потапа "выдали" новый хит

Потап презентовал новую песню своей группы MOZGI под названием "Chooyka". Забавная композиция уже успела получить положительные отзывы в сети, и теперь поклонники музыкантов ожидают выхода клипа, который, по их общему мнению, будет не менее ярким и веселым.

Новинку Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram в субботу, 20 апреля.

"Для выходных", - лаконично прокомментировал трек известный продюсер и музыкант.

MOZGI представили новую песню "Chooyka" (видео: instagram.com/realpotap)

В коментариях к композиции подписчики Потапа нахваливают песню за ее веселый танцевальный "кач" и забавный текст.

Крутой трек;

Ждем клипчик!

У нас чуйка, что клипчик будет очень крутым!

Клип будет топ - у меня на это #chooyka;

Лучшее!

The best!

Второй день на репите...

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Как сообщалось ранее, недавно Потап опубликовал "четкое" селфи в дерзком образе, который дополнил солнечными очками на поллица.

Также мы писали о том, что клип группы MOZGI "Полюбэ" вошел в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards и попал в номинацию Most Trash.