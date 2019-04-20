ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найкраще! MOZGI Потапа "видали" новий хіт

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2019 - 22:40
Найкраще! MOZGI Потапа "видали" новий хіт
Фото: instagram.com/mozgiband

Група Потапа MOZGI презентувала нову пісню Chooyka

Потап презентував нову пісню своєї групи MOZGI під назвою "Chooyka". Цікава композиція вже встигла отримати позитивні відгуки в мережі, і тепер шанувальники музикантів чекають на вихід кліпу, який, за їх загальною думку, буде не менш яскравим та веселим.

Новинку Олексій Потапенко опублікував у своєму Instagram в суботу, 20 квітня.

"Для вихідних", - лаконічно прокоментував трек відомий продюсер і музикант.

MOZGI представили нову пісню "Chooyka" (відео: instagram.com/realpotap)

У коментарях до композиції підписники Потапа нахвалюють пісню за її веселий танцювальний "кач" та кумедний текст.

  • Крутий трек;
  • Чекаємо кліпчік!
  • У нас чуйка, що кліпчік буде дуже крутим!
  • Кліп буде топ - у мене на це #chooyka;
  • Найкраще!
  • The best!
  • Другий день на репиті...

Найкраще! MOZGI Потапа &quot;видали&quot; новий хіт

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап опублікував "чітке" селфі у відвертому образі, який доповнив сонячними окулярами на півобличчя.

Також ми писали про те, що кліп групи MOZGI "Полюбэ" увійшов до шорт-листа щорічної премії Berlin Music Video Awards і потрапив у номінацію Most Trash.

"Весна чи кохання?" Романтичний Потап зворушив радісною новиною "Хочу пограти з тобою": Потап захопив спортивним досягненням
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України ПотапMOZGI
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся