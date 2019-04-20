Найкраще! MOZGI Потапа "видали" новий хіт

Фото: instagram.com/mozgiband

Група Потапа MOZGI презентувала нову пісню Chooyka

Потап презентував нову пісню своєї групи MOZGI під назвою "Chooyka". Цікава композиція вже встигла отримати позитивні відгуки в мережі, і тепер шанувальники музикантів чекають на вихід кліпу, який, за їх загальною думку, буде не менш яскравим та веселим.

Новинку Олексій Потапенко опублікував у своєму Instagram в суботу, 20 квітня.

"Для вихідних", - лаконічно прокоментував трек відомий продюсер і музикант.

MOZGI представили нову пісню "Chooyka" (відео: instagram.com/realpotap)

У коментарях до композиції підписники Потапа нахвалюють пісню за її веселий танцювальний "кач" та кумедний текст.

Крутий трек;

Чекаємо кліпчік!

У нас чуйка, що кліпчік буде дуже крутим!

Кліп буде топ - у мене на це #chooyka;

Найкраще!

The best!

Другий день на репиті...

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап опублікував "чітке" селфі у відвертому образі, який доповнив сонячними окулярами на півобличчя.

Також ми писали про те, що кліп групи MOZGI "Полюбэ" увійшов до шорт-листа щорічної премії Berlin Music Video Awards і потрапив у номінацію Most Trash.