"Найкраще, що могло статися": Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя

Співачка показала кокетливе відео
Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели обожнює свою роботу. Співачка зізнається, що втома після турів і безперервних концертів не йде не в яке порівняння з тією радістю і щастям, які вона відчуває після спілкування з глядачем. І якщо її творче життя у шанувальників як на долоні, то про особисте Віка воліє мовчати. Нещодавно вона заінтригувала появою у фаті з букетом. На новому відео в Instagram співачка показала "50 відтінків настрою" і розговорилася свій артистичний талант.
У ролику співачка кокетує на камеру. На ній - білосніжний корсет з зірками і велосипедки пудового відтінку. Довершує образ оригінальна зачіска і яскравий макіяж.
"Найкраще, що могло зі мною статися - це артистизм. Навик, який стирає всі межі. Вмінню легко перевтілюватися потрібно вчитися, і це допомагає мені в роботі зі всілякими образами. Я не боюся бути різною. На відео 50 відтінків Вікторії", - залишила підпис артистка.
Відео викликало ажіотаж серед шанувальників зірки – вони навперебій писали компліменти для Вікі.
Скріншот коментарів
Крім того, співачка показала "неонове" фото, на якому постала в шортах з щільної твідової тканини, піджаку і ботильйонах на підборах
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в напівпрозорій спідниці.