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"Найкраще, що могло статися": Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.11.2019 - 13:07
"Найкраще, що могло статися": Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка показала кокетливе відео

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели обожнює свою роботу. Співачка зізнається, що втома після турів і безперервних концертів не йде не в яке порівняння з тією радістю і щастям, які вона відчуває після спілкування з глядачем. І якщо її творче життя у шанувальників як на долоні, то про особисте Віка воліє мовчати. Нещодавно вона заінтригувала появою у фаті з букетом. На новому відео в Instagram співачка показала "50 відтінків настрою" і розговорилася свій артистичний талант.

У ролику співачка кокетує на камеру. На ній - білосніжний корсет з зірками і велосипедки пудового відтінку. Довершує образ оригінальна зачіска і яскравий макіяж.

"Найкраще, що могло зі мною статися - це артистизм. Навик, який стирає всі межі. Вмінню легко перевтілюватися потрібно вчитися, і це допомагає мені в роботі зі всілякими образами. Я не боюся бути різною. На відео 50 відтінків Вікторії", - залишила підпис артистка.

Відео викликало ажіотаж серед шанувальників зірки – вони навперебій писали компліменти для Вікі.

  • Прекрасно, Вікторія! Навчитися багато чому, але як кажуть "або у тебе є, або немає "
  • Віка, ви супер!
  • Янголятко
  • Лялечка-красуня
  • Сама елегантність, краса і пластику!
  • Шикарні відтінки
  • Віка, ти – талант
  • Класна! Лялечка
  • Вікуся, чарівний образ!
  • Оч круто, Віка! Обожнюю тебе!

Скріншот коментарів

Крім того, співачка показала "неонове" фото, на якому постала в шортах з щільної твідової тканини, піджаку і ботильйонах на підборах

&quot;Найкраще, що могло статися&quot;: Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в напівпрозорій спідниці.

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Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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