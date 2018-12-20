"Краще Влада Ями": Іван Дорн здивував запальним танцем

Шанувальники високо оцінили хореографічні здібності артиста
Відомий український співак Іван Дорн, який у минулому році удостоївся звання Кращого російського артиста, а нещодавно оскандалився з концертами в Москві, поділився в мережі веселим відео. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ролик із запальним танцем.
На відео Дорн, одягнений у джинси і сорочку, танцює з камерою в руках. За його спиною видно святковий антураж - люди сидять за столиками і аплодують співакові, а в кутку горить вбрана ялинка.
Відзначимо ,що Іван демонструє рухи з бального танцю ча-ча-ча.
Відео: (instagram.com/dorn_ivan)
Шанувальники прийшли в захват від рухів артиста і відзначили, що він танцює краще Влада Ями.
"Ну шо за шикарний чоловік!";
"Краще Влада Ями)))";
"Ооооо буде жарко!!!";
"Іване, ти шикардос";
"Не забув техніку";
"Талановита в усьому!";
"Замутили свій "блакитний вогник" з блек джеком і чудовими хлопцями";
"Ви чудово танцюєте";
"На танці з зірками, терміново!!!";
"Чудово! Танець супер! Що за музика?";
"Яма курить в сторонці", - пишуть подпичики виконавця
Скріншот коментарів (instagram.com/dorn_ivan)
Раніше ми писали про те, що Іван Дорн влаштував істерику в літаку.
Нагадаємо, що раніше Дорн залишив таємне послання українцям.
До цього ми повідомляли, що Івана Дорна зняли в Києві з маленьким сином.
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