"Краще Влада Ями": Іван Дорн здивував запальним танцем

Фото: Іван Дорн (instagram.com/dorn_ivan)

Шанувальники високо оцінили хореографічні здібності артиста

Відомий український співак Іван Дорн, який у минулому році удостоївся звання Кращого російського артиста, а нещодавно оскандалився з концертами в Москві, поділився в мережі веселим відео. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ролик із запальним танцем.

На відео Дорн, одягнений у джинси і сорочку, танцює з камерою в руках. За його спиною видно святковий антураж - люди сидять за столиками і аплодують співакові, а в кутку горить вбрана ялинка.

Відзначимо ,що Іван демонструє рухи з бального танцю ча-ча-ча.

Відео: (instagram.com/dorn_ivan)

Шанувальники прийшли в захват від рухів артиста і відзначили, що він танцює краще Влада Ями.

"Ну шо за шикарний чоловік!";

"Краще Влада Ями)))";

"Ооооо буде жарко!!!";

"Іване, ти шикардос";

"Не забув техніку";

"Талановита в усьому!";

"Замутили свій "блакитний вогник" з блек джеком і чудовими хлопцями";

"Ви чудово танцюєте";

"На танці з зірками, терміново!!!";

"Чудово! Танець супер! Що за музика?";

"Яма курить в сторонці", - пишуть подпичики виконавця

Скріншот коментарів (instagram.com/dorn_ivan)

Раніше ми писали про те, що Іван Дорн влаштував істерику в літаку.

Нагадаємо, що раніше Дорн залишив таємне послання українцям.

До цього ми повідомляли, що Івана Дорна зняли в Києві з маленьким сином.

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