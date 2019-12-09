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Краще просто піти: переможниця Холостяк 9 розповіла, як справляється з критикою в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 17:58
Краще просто піти: переможниця Холостяк 9 розповіла, як справляється з критикою в мережі
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, що отримує дуже багато негативних повідомлень

Переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова разом зі своїм коханим Микитою Добриніним насолоджується теплом серед зими - парочка полетіла в жаркий Єгипет і з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими пляжними фото. Закохані разом вже більше року і обидва дуже люблять подорожувати, а Даша завжди робить в поїздках ефектні і часом відверті знімки. Як зізналася дівчина, її фото і вона сама подобаються далеко не всім і вона отримує чимало критики.

Квіткова виклала розслаблене фото з Шарм-ель-Шейха, на якому вона позує біля стіни у білих велосипедках і топі такого ж кольору. Звичайно ж, не обійшлося і без сонцезахисних окулярів, а ось із взуттям вона вирішила не морочитися.

Обраниця 9-го Холостяка розповіла, як реагує на негативні повідомлення на свою адресу і дала поради тим, хто зіткнувся з подібним.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Я щодня стикаюся з критикою. Кожен день читаю про себе різні статті, коментарі та повідомлення. Найчастіше, нас критикують люди некомпетентні або просто невиховані. Цілі переслідуються різні: піднестися за рахунок нас, зірвати зло, звинуватити або перекласти на нас відповідальність, емоційно розрядитися. Люди пишуть різні звинувачення або претензії, роздуваючи все до вселенських масштабів: ви не красива, у вас не такі пальці, фігура жахлива, фото погане або блог нецікавий. Такими словами вони можуть загнати людей в комплекси і занижену самооцінку, а це може загрожувати жахливими наслідками. (Я через це пройшла і нікому такого не побажаю). Мені так хочеться, щоб ви всі були сильними, щоб у вас всередині був стрижень, який не проб'є жоден чоловік, який може тільки натискати на клавіатуру в телефоні, виписуючи неконструктивні тексти", - відверто написала Даша.

Вона закликала не терпіти образ і намагатися не реагувати гостро на жорстокі слова.

"Будь ласка, не терпіть хамство, образи та провокації. Ви не зобов'язані всім подобатися, особливо безграмотним хамам і критиканам. Краще просто піти і не спілкуватися. Якщо не виходить, то здобудьте користь і з цієї ситуації: загартовуйте психіку і виробляйте здорову байдужість до безпідставних звинувачень. Ви - гарні. І ніхто це не змінить. Від слів в інтернеті у вас не змінюється форма обличчя і не відпадають пальці на руках. Ви залишаєтеся такими ж, як і були. Нехай добро всередині вас розквітає, а самооцінка і впевненість стає сильнішою", - побажала всім дівчина.

Висловив свою думку і коханий Даші Микита Добринін.

"Особливо засмучують мене дівиці, які критикують фігуру інших. Адже їх дітям теж можуть писати такі ж дівиці, доводити до анорексії своїми "думками". Мудрості всім і співчуття всім "порадникам", - зазначив ведучий в коментарі до посту Квіткової.

Краще просто піти: переможниця Холостяк 9 розповіла, як справляється з критикою в мережіКраще просто піти: переможниця Холостяк 9 розповіла, як справляється з критикою в мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Пеідписники дякують їй за такі правильні слова і добрі поради і запевняють, що вона дуже красива.

  • Сильні слова. все правильно
  • Дуже гарний пост
  • Гарно сказано. Молодець!
  • Красуня
  • Шикарна
  • Ти дуже красива
  • Дуже хороші слова
  • Красуня
  • Ви дуже гарна ))) І щира
  • Тільки люди які всім не задоволені, завжди пишуть гидоту іншим. Підкреслю Ваші слова(виробляйте здорове байдужість )
  • У вас Даша, красива душа

Краще просто піти: переможниця Холостяк 9 розповіла, як справляється з критикою в мережіКраще просто піти: переможниця Холостяк 9 розповіла, як справляється з критикою в мережіСкріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Дарина Квіткова поділилася секретом виконання бажань.

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