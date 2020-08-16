Краще кілька разів впасти: Катерина Кухар на особистому досвіді навчила бути кращою версією себе

Катерина Кухар ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина розкрила свої лайфхаки по самовдосконаленню

Катерина Кухар - щаслива дружина і мама двох дітей, реалізована в професії прима-балерина, яка збирає овації в різних куточках Землі. До того ж, вона дуже мудра жінка, до порад якої прислухаються шанувальники. Катерина знає секрет сімейного щастя і гармонії, а також охоче розповідає про свої лайфхак на всі випадки життя, які допоможуть стати краще, сильніше, і витривалішими.

На Instagram-сторінці вона опублікувала коротке відео, на якому крутиться в білосніжному аутфіт - футболці вільного крою і спідниці-плісе, оголюючи стрункі ніжки в босоніжках на високому стійкому каблуці. Незважаючи на легкий і безтурботний образ в ролику, прима-балерина вирішила поговорити на важливу тему - способи поліпшення якості життя і самовдосконалення.

Катерина зізналася, що живучи мистецтвом довгі роки вона несвідомо перенесла правила балетного життя в інші сфери і тепер готова поділитися своїми лайфхак, які допоможуть стати більш дисциплінованими і зібраними.

"Без режиму дуже складно відчувати гармонію і щастя в житті. Щоб бути максимально продуктивними в досягненні своїх цілей, потрібно ставити собі чіткі часові рамки.

Ідеальна синергія буде в тому випадку, коли ваша команда і партнер будуть розділяти ваші цінності і дихати з вами одним повітрям.

Є два типи людей: одні живуть повним життям, а інші спостерігають за тими, хто бере від життя все. Не переживайте, а дійте! Краще кілька разів впасти і йти далі, ніж в старості шкодувати про час витрачений даремно", - мотивувати вона шанувальників.

Також прима-балерина назвала основу не тільки балетного мистецтва, а й життєвого кредо - постійне самовдосконалення.

Екатерина Кухар дала поради з особистого досвіду ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Чим менше досвіду і знань, тим більше зусиль потрібно докласти, щоб вийти на новий рівень. Мій чоловік називає це "нарощуванням м'язів", - поділилася вона своїми напрацюваннями.

"Процес викиду адреналіну активує приховані можливості вашого мозку і змушують його працювати понад свої можливості в спокійному стані, а нестача складних завдань робить слабкими кращих з кращих", - дала пояснення Катерина.

Також прима-балерина розкрила секрет життя в гармонії з собою і внутрішньої наповненості. Вона уточнила, що важливо знайти своє джерело натхнення. "Кожна частинка природи віддає свій ресурс і поповнює його - це і є баланс", - поділилася спостереженнями суддя Танців із зірками.

"Любіть свою справу і тоді ви зможете надихати і заряджати людей своєю енергетикою і позитивом", - порадила Катерина наостанок.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар в білосніжній сукні з чоловіком Олександром Стояновим обмінялася зізнаннями в коханні.