"Краще, ніж у Кім": MARUV похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Одна з найяскравіших та найепатажніших учасниць шоу Танці з зірками 2019 MARUV (Анна Корсун) встигає і до виступу в наступному випуску готуватися, і давати концерти і навіть відпочивати в перервах. До речі, під час репетиції другого ефіру проекту співачка дала ляпаса своєму партнеру за проектом, танцюристу Євгену JAY Дмитрієнко - танець явно обіцяє бути емоційним.

А поки фанати завмерли в очікуванні, артистка встигла виступити з концертом в Туреччині, а також трохи відпочити. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася жарким фото з готелю, на якому позує на містку з видом на море. На MARUV чорний купальник і напівпрозора біла туніка, яка прекрасно дозволяє розгледіти спокусливі вигини її тіла. Виконавиця відображена спиною до камери, демонструючи свої апетитні сідниці і повернувши голову в об'єктив.

"Один з моментів щастя", - написала знаменитість англійською мовою.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Ще кілька ефектних кадрів вона показала в розділі сториз свого облікового запису.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Захоплені підписники обсипали дівчину комлпиментами, особливо захоплюючись її "видом ззаду".

Аня,сонце, навіщо так шикарно? Ти хочеш,щоб я померла від твоєї краси?

Персик

Краща

Нереально красива

Незрівнянна!!!

Дуже красива)

Пощастило чоловікові

Попа, краще ніж у Кім...

Красуня, просто шикарна

Солодка дівчина

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV разгорячила публіку образом сексі-поліцейської на одному з концертів.

А до цього MARUV і Ганна Різатдінова похвалилися завидною розтяжкою. Гімнастка і співачка зробили кумедне фото після першого ефіру шоу Танці з зірками 2019, який відбувся 25 серпня.