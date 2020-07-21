Краща на планеті: 50-річна Дженніфер Лопес підкорила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка закликала шанувальників піклуватися про себе

Дженніфер Лопес – одна з найкрасивіших і найбільш спокусливих зірок світового шоу-бізнесу. І так залишається вже не один десяток років. У минулому році зірка відзначила 50-річчя, але вік ніяк не позначилася на зовнішності популярної співачки. А, можливо, навіть навпаки – зіграв їй на руку, зробивши ще більш жіночною і впевненою в собі. У своєму мікроблозі Дженніфер демонструє нев'янучу красу, викладаючи нові образи та незвичайні фото. Кожен раз знімки набирають максимальну кількість лайків і компліментів. Не став винятком і новий кадр.

Дженніфер Лопес красується на новому фото (фото: instagram.com/jlo)

Лопес красується на ньому в сірому джемпері, кокетливо спущеному на одне плече. Доповнили образ великі сережки-кільця – улюблена модель сережок у співачки, а також незвичайна зачіска: волосся зірки завите дрібними хвилями, що створило неймовірний об'єм. Дженніфер сміється, дивлячись убік, і просто випромінює позитив і щастя. У підписі знаменитість вирішила вкотре нагадати прихильникам про необхідність піклуватися про себе.

«Зараз як ніколи важливо захищати своє здоров'я і благополуччя. Кожен заслуговує на те, щоб виглядати і відчувати себе краще... Догляд за собою – ваше право!», – написала вона, заодно прорекламував компанію, з якою почала співпрацю. Шанувальники, як завжди, вске увагу спрямували на розкішну зовнішність артистки.

Дженніфер звикла дбати про себе (фото: instagram.com/jlo)

«Гарна!», «Турбота про себе – це все», «Просто ангел», «Я люблю тебе, мамо. Ти заслуговуєш весь світ», «Богиня», «Найкрасивіша в світі», «Прекрасна королева», «Найсильніша і надихаюча жінка на планеті Земля», «Чудова», «Ця усмішка... Люблю тебе, Дженніфер», «Ікона», «Діва», «Така прекрасна леді», – тут же почали писати їй компліменти фанати.