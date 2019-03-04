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Найкраща пара: Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром


На кожному знімку Слава з любов'ю і ніжністю дивиться на чоловіка

Слава Каминская, которая ранее растрогала сеть семейным пляжным фото, поделилась с поклонниками очень стильной фотосессией со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Известная пара снялась для глянцевых страничек украинского L’OFFICIEL. При этом выпуск уже поступил в продажу. Однако Слава решила сохранить интригу, опубликовав всего пару ярких фото с мужем.

На снимках Слава и Эдгар выгладят очень стильно. Оба демонстрируют такой себе семейный fashion-look. На Каминских – брючные костюмы (пиджак нежного бежевого цвета и бордовые брюки). Образы дополняют клетчатые рубашки и аккуратные галстуки в горошек.

На одном фото Эдгар смотрит в объектив, а Слава с нежной улыбкой смотрит на супруга. На втором фото мы видим их в полный рост. При этом Эдгар Каминский нежно приобнял свою жену.

"Весна должна начинаться красиво", - подписала снимки солистка группы "НеАнгелы".

Стильные Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники пары конечно же не смогли пройти мимо такой яркой фотосессии своих любимчиков, и поспешили оставить восторженные комментарии:

  • "Вауу бомба! Балдею от вас"
  • "Хороши оба, нечего добавить, супер!"
  • "Шикарные фото! Очень стильно выглядите!"
  • "Ой, какое крутое фото"
  • "Класс, особенно первая фотка"
  • "Кайфовые"
  • "Самая лучшая пара"
  • "Wow! Очень стильное фото!"
  • "Тили тили тесто жених и невеста"

Стильные Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, что незадолго до публикации новых фото с мужем Слава Каминская показала "двойника" своей младшей дочери Лауры (родилась 6 декабря 2015 года). Певица опубликовала детское фото своей мамы. И действительно Лаура очень похожа на свою бабушку.  

Интересно, что до этого дочь Славы из "НеАнгелов" очаровала сеть зажигательным танцем.

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