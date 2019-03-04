Найкраща пара: Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром

На кожному знімку Слава з любов'ю і ніжністю дивиться на чоловіка

Слава Каминская, которая ранее растрогала сеть семейным пляжным фото, поделилась с поклонниками очень стильной фотосессией со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Известная пара снялась для глянцевых страничек украинского L’OFFICIEL. При этом выпуск уже поступил в продажу. Однако Слава решила сохранить интригу, опубликовав всего пару ярких фото с мужем.

На снимках Слава и Эдгар выгладят очень стильно. Оба демонстрируют такой себе семейный fashion-look. На Каминских – брючные костюмы (пиджак нежного бежевого цвета и бордовые брюки). Образы дополняют клетчатые рубашки и аккуратные галстуки в горошек.

На одном фото Эдгар смотрит в объектив, а Слава с нежной улыбкой смотрит на супруга. На втором фото мы видим их в полный рост. При этом Эдгар Каминский нежно приобнял свою жену.

"Весна должна начинаться красиво", - подписала снимки солистка группы "НеАнгелы".

Стильные Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники пары конечно же не смогли пройти мимо такой яркой фотосессии своих любимчиков, и поспешили оставить восторженные комментарии:

"Вауу бомба! Балдею от вас"

"Хороши оба, нечего добавить, супер!"

"Шикарные фото! Очень стильно выглядите!"

"Ой, какое крутое фото"

"Класс, особенно первая фотка"

"Кайфовые"

"Самая лучшая пара"

"Wow! Очень стильное фото!"

"Тили тили тесто жених и невеста"

Стильные Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, что незадолго до публикации новых фото с мужем Слава Каминская показала "двойника" своей младшей дочери Лауры (родилась 6 декабря 2015 года). Певица опубликовала детское фото своей мамы. И действительно Лаура очень похожа на свою бабушку.

Интересно, что до этого дочь Славы из "НеАнгелов" очаровала сеть зажигательным танцем.