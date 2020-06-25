Найкраща пара назавжди: Девід Бекхем зворушив романтичним фото з коханою дружиною

Девід Бекхем – зразковий сім'янин, люблячий і дбайливий батько – часто ділиться фото зі своїми дітьми. А ось романтичних постів на його сторінці останнім часом не так і багато. Цього разу нове фото екс-футболіст і бізнесмен присвятив саме дружині. Він опублікував знімок, на якому вони з Вікторією вирушили разом на денну прогулянку.

На першому плані красується він сам, як завжди в стильному образі: футболці з принтом з серіалу «Друзі», червоній шапочці і з масивні шкіряним шнурком на шиї. А позаду нього видно Вікторію, яка визирає з-за плеча чоловіка, посміхаючись милою і щасливою посмішкою. Британська ікона стилю вибрала для прогулянки спортивний лук: його склали чорна майка, шорти і бейсболка. Не забула Вікторія, яка кожен раз захоплює мережу своєю молодістю, і про макіяж. Вона використовувала для особи сяючу пудру, а для губ блиск.

Нове фото пари (фото: instagram.com/davidbeckham)

Під фото розвинулася ціла дискусія. Шанувальники міркують, як мило виглядають Вікторія і Девід, а також що вони – найкраща пара на планеті. Також багато хто відзначив, що дружині Девіда, яку часто звинувачують у тому, що вона не посміхається на фото, посмішка дуже до лиця. Ще фанати розхвалили смак Девіда, а також футболку – серіал «Друзі» все ще б'є рекорди за популярністю.

Вікторія, ти виглядаєш чарівно, коли посміхаєшся

Король і королева

Найкраща пара, назавжди

Гуляєте? Давайте там акуратно

Можна і мені таку футболку?

Ви сама чудова пара на планеті Земля. Спасибі велике вам за вас!

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, Вікторія і Девід вже понад 20 років у шлюбі. За цей час у пари бували розбіжності і конфлікти. Одного разу сім'я була на межі розпаду – за чутками, виною тому зрада Девіда. Але вічно закоханій парі вдалося врятувати свій шлюб. У минулому році пара відзначила ювілей своєї міцної сім'ї. Вікторія зворушливо подякувала всім, хто вірив у них.