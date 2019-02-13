"Найкраща пара": Настя Каменських з Потапом розбурхала мережу заявою

Шанувальники почали просити співачку і продюсера повернути легендарний дует Потап і Насті

Популярная певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, продолжает интриговать поклонников, подогревая слухи о более, чем рабочих отношениях со своим продюсером Потапом. После того, как звезда эмоционально поблагодарила Алексея Потапенко за свои творческие достижения, она показала задорное совместное фото с экс-партнером по музыкальному дуэту.

Настя в черных штанах в обтяжку и белой водолазке наклонилась к камере и приложила палец к губам, а Потап в кепке на заднем фоне растопырил пальцы и застыл в такой позе для совместного кадра.

"Потап, ты настоящий гений", - гласила подпись к снимку, выдавая восхищение Насти ее продюсером.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Поклонники артистки согласились, что Потап, безусловно, талантлив и стали ностальгировать по тем временам, когда парочка выступала в дуэте.

"Классные такие", "Верните дуэт", "Не знаю, каков Потап гений, но прикольный сто пудов!", "Лучшая пара в мире! Люблю вас", "Вы реально крутые, продолжайте петь вместе", "Когда уже снова дуэт будет? Я соскучилась", "Настя, я так хочу, чтобы вернулся группа Потап и Настя мне так не хватает ваших песен", - признавались подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что точно таким же фото Потап поделился в своих Instagram-"историях", правда, на странице не публиковал.

Ранее Настя Каменских возмутила широкую общественность снимком своих аппетитных ягодиц с приспущенными штанами, сделанным в уборной.

К слову, Ким Кардашьян скопировала золотой наряд Насти Каменских. Образы звезд выглядят практически идентично.

Видео:РБК-Украина