"Найкраща пара": Настя Каменських з Потапом розбурхала мережу заявою

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали просити співачку і продюсера повернути легендарний дует Потап і Насті

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним псевдонімом NK, продовжує інтригувати шанувальників, підігріваючи чутки про більше, ніж робочі відносини зі своїм продюсером Потапом. Після того, як зірка емоційно подякувала Олексію Потапенко за свої творчі досягнення, вона показала спільне фото з екс-партнером по дуету.

Настя в чорних штанях в обтяжку і білій водолазці нахилилася до камери і приклала палець до губ, а Потап в кепці на задньому фоні розчепірив пальці і застиг в такій позі для спільного кадру.

"Потап, ти справжній геній", - свідчив підпис до світлини, видаючи захоплення Насті її продюсером.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники артистки погодилися, що Потап, безумовно, талановитий і стали сумувати за тими часами, коли парочка виступала в дуеті.

"Класні такі", "Поверніть дует", "Не знаю, який Потап геній, але прикольний сто пудів!", "Найкраща пара в світі! Люблю вас", "Ви реально круті, продовжуйте співати разом", "Коли вже знову дует буде? Я скучила", "Настя, я так хочу, щоб повернувся гурт Потап і Настя мені так не вистачає ваших пісень", - зізнавалися підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Варто відзначити, що точно таким же фото Потап поділився у своїх Instagram-"історіях", правда, на сторінці не публікував.

Раніше Настя Каменських обурила широку громадськість знімком своїх апетитних сідниць з приспущеними штанами, зробленим у вбиральні.

До речі, Кім Кардашьян скопіювала золотий наряд Насті Каменських. Образи зірок виглядають майже ідентично.

Відео:РБК-Україна