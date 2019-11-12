Найкраща пара: Надя Дорофєєва та Позитив підкорили фанів стильним спільним виходом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва поділилася емоціями від минулого ефіру Танці з зірками 2019

Надя Дорофева і Олексій Завгородній (Позитив) продовжують отримувати компліменти на свою адресу після минулого, вже 12-го ефіру шоу Танці з зірками 2019 (відгримів 10 листопада). Нагадаємо, що ефір був по-справжньому унікальним. На одному паркеті зустрілися Джамала, гурт "Время и Стекло", перший склад групи "ВІА ГРА" Надія Мейхер і Альона Вінницька), Тіна Кароль - просто "вечір прем'єр". Під композиції відомих виконавців представляли свої номери зіркові учасники. До речі, відзначимо, що за підсумками глядацького голосування паркет залишила актриса "Квартал 95" Олена Кравець.

А ось приємним сюрпризом цього вечора було повернення на паркет Наді Дорофєєвої. Нагадаємо, що солістка групи Время и Стекло" брала участь у проекті Танці з зірками 2017! Тоді її партнером був танцюрист Женя Кот і пара зайняла друге місце (першість дісталася Наталії Могилевської та Ігорю Кузьменко).

Повернулася на перкет Надя не заради танцю. Разом з Завгороднім вони були ведучими балкона. Завдання Наді і Позитиву - зустрічати зоряних учасників і разом з ними чекати оцінок суддів.

Нарешті Дорофєєва порадувала шанувальників спільним фото з Позитивом, зроблене під час прямого ефіру.

Стильні Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Творча пара позує в дуже стильних вбраннях в чорних тонах. На Наді - оригінальні штани, декоровані шовковим шлейфом. Позитив весь в чорному: штани, футболка, стильна кожанка.

“Дивилися ефір Танці з зірками 2019? Ми кайфонули, діліться враженнями", - підписала фото Дорофєєва.

Звичайно ж, шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її новий пост:

"Такі хороші"

"Просто краще всіх"

"Звичайно дивилася, ви були прекрасні"

“Хотілося б побачити Позитиву у новому сезоні "Танці з зірками"

“Це було феєричне повернення на паркет. Молодці!"

“Звичайно дивилася! Надя, ти неймовірна"

"найкращий ефір разом з найкращими артистами"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, під пісню "Время и Стекло" "Мій хлопець Лох" свій виступ представили Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Володимир Остапчук, Ілона Гвоздьова і Время и Стекло – Хіп-хоп Танці з зірками 2019

Нагадаємо, у розкішному вбранні з екстремальним декольте Джамала виступила на Танцях з зірками.