Найкраща пара в світі: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес захопили мережу запальними танцями

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Закохані записали нове відео

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес – без сумніву, одна з найпопулярніших пар на просторах мережі. І вони роблять все, щоб протриматися в цьому статусі як можна довше. Вічно закохані та майже подружжя пишуть зворушливі пости, показують спільне дозвілля, вітають зі святами дітей, захоплюють шанувальників у своє життя за допомогою домашніх затишних історій, а ще – спільних тренувань у спортзалі і на танцмайданчику.

Пара обожнює танцювати (відео: instagram.com/jlo)

Як відомо, 50-річна співачка давно бере участь у зйомках шоу World of Dance, де часто демонструє свої таланти. Цього разу Дженніфер вирішила записати ролик разом зі своїм коханим чоловіком Алексом Родрігесом, навчивши його кільком па. Запальні ролики з'явилися на сторінках обох знаменитостей.

«Ви знаєте, як кажуть: практика створює досконалість! Або в цьому випадку практика створює «це не так погано»! Я вдячний, що наш кращий вчитель допоміг мені з моїм #WorldOfDanceAgain Challenge! @jlo. Я готовий до змагань сьогодні ввечері на @nbcworldofdance! Приготуйтеся до багатьох сюрпризів», – у звичній гуморний манері підписав його колишній бейсболіст. Дженніфер в свою чергу доповнила: «Як я могла не кинути виклик @arod на #WorldOfDanceAgain Challenge! Мачос пішов у танок!!! Ви не захочете пропустити сьогоднішній вечір @nbcworldofdance, тому що він може просто зробити це шоу».

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На відео 50-річна Дженніфер і 44-річний Алекс виконують однакові спокусливі рухи, стрибки, повороти і махи. Вийшло дуже цікаво і весело! Видно, що Алекс злегка відстає від своєї геніальної вчительки. Тим не менш, він явно увійшов у смак і буде намагатися зробити все, щоб здивувати шанувальників.

Фанати просто засипали сторінку обох знаменитостей компліментами і коментарями. Багато хто захоплюється, яка дружна і щаслива сім'я у Дженніфер, а також, що вони «найкраща пара у світі». Не обійшлося і без компліментів нев'янучій зовнішності артистки. Співачка одягла сірий спортивний костюм, який підкреслив всі її принади від розкішних стегон і видатних сідниць до пружного преса.

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Автор: Lite